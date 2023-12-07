НРА впервые присвоило рейтинг Новикомбанку: АА со стабильным прогнозом

Согласно заявлению председателя правления Новикомбанка, куратора Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елены Георгиевой, после присвоения банку рейтинга НРА он стал обладателем мнений четырех главных рейтинговых агентств РФ. В результате оценка банка выросла еще на один уровень — уже второй раз за юбилейный год.