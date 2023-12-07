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НРА впервые присвоило рейтинг Новикомбанку: АА со стабильным прогнозом

НРА впервые присвоило рейтинг Новикомбанку: АА со стабильным прогнозом

7 декабря 2023, 06:42
Фото: Новикомбанк
По версии НРА рейтинг Новикомбанка находится на уровне AA|ru| по национальной рейтинговой шкале для России, прогноз «Стабильный». Получив эту оценку впервые, опорный банк госкорпорации «Ростех» сразу оказался на высоком уровне, что говорит об эффективности модели его развития.

Эксперты агентства назвали несколько основных факторов влияния на уровень рейтинга. Это — сильные рыночные позиции финансовой организации, высокая оценка показателей ликвидности и операционная эффективность банка.

Согласно информации НРА, Новикомбанк внедрен в бизнес-процессы основного акционера, являясь опорным банком «Ростеха» и ключевым звеном финансового центра госкорпорации. Об этом пишет gorod55.ru.

В настоящее время Новикомбанк в бесперебойном режиме кредитует потребности главных российских промышленных предприятий на оптимальных условиях. Кроме того, банк обеспечивает реализацию стратегических программ по их развитию, применению новых технологий, выпуску товаров и налаживанию серийного производства инновационной продукции.

В пресс-релизе агентства сообщается, что банк расширяет взаимодействие с властями, институтами развития и фондами. При этом финансовая организация оказывает поддержку промышленным предприятиям высокотехнологичных отраслей в снижении стоимости кредитного обслуживания.

Новикомбанк, как и ранее, направляет ресурсы на свои инвестиционные программы, направленные на поддержку компаний, выполняющих задачи по достижению технологической независимости государства.

НРА причисляет к позитивным факторам рейтинговой оценки и высококачественные активы банка: на кредиты, полученные корпоративными клиентами, приходится 69,5% общей ссудной задолженности. Новикомбанк обладает 29,4% активов-нетто, что является достаточным объемом ликвидных активов для прохождения потенциальной кризисной ситуации с минимумом потерь. Агентство дает положительную оценку и показателю стресс-ликвидности.

Согласно заявлению председателя правления Новикомбанка, куратора Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елены Георгиевой, после присвоения банку рейтинга НРА он стал обладателем мнений четырех главных рейтинговых агентств РФ. В результате оценка банка выросла еще на один уровень — уже второй раз за юбилейный год.

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