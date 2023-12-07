НРА впервые присвоило рейтинг Новикомбанку: АА со стабильным прогнозом

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Эксперты агентства назвали несколько основных факторов влияния на уровень рейтинга. Это — сильные рыночные позиции финансовой организации, высокая оценка показателей ликвидности и операционная эффективность банка.
Согласно информации НРА, Новикомбанк внедрен в бизнес-процессы основного акционера, являясь опорным банком «Ростеха» и ключевым звеном финансового центра госкорпорации. Об этом пишет gorod55.ru.
В настоящее время Новикомбанк в бесперебойном режиме кредитует потребности главных российских промышленных предприятий на оптимальных условиях. Кроме того, банк обеспечивает реализацию стратегических программ по их развитию, применению новых технологий, выпуску товаров и налаживанию серийного производства инновационной продукции.
В пресс-релизе агентства сообщается, что банк расширяет взаимодействие с властями, институтами развития и фондами. При этом финансовая организация оказывает поддержку промышленным предприятиям высокотехнологичных отраслей в снижении стоимости кредитного обслуживания.
Новикомбанк, как и ранее, направляет ресурсы на свои инвестиционные программы, направленные на поддержку компаний, выполняющих задачи по достижению технологической независимости государства.
НРА причисляет к позитивным факторам рейтинговой оценки и высококачественные активы банка: на кредиты, полученные корпоративными клиентами, приходится 69,5% общей ссудной задолженности. Новикомбанк обладает 29,4% активов-нетто, что является достаточным объемом ликвидных активов для прохождения потенциальной кризисной ситуации с минимумом потерь. Агентство дает положительную оценку и показателю стресс-ликвидности.
Согласно заявлению председателя правления Новикомбанка, куратора Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елены Георгиевой, после присвоения банку рейтинга НРА он стал обладателем мнений четырех главных рейтинговых агентств РФ. В результате оценка банка выросла еще на один уровень — уже второй раз за юбилейный год.