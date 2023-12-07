Капризы погоды: в Тюменской области сегодня похолодает до -38

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
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Updated Сегодня, 02:16
В Тюмени в четверг, 7 декабря, погода будет ясной. Утром ожидаются -35 градусов, днем -34-35, вечером -35-36. Ветер северо-западный, до 3 м/с.
В Ялуторовске сегодня также будет ясно. В утреннее время прогнозируются -35-36 градусов, в дневное -33-35, в вечернее -37. Скорость ветра будет достигать 2 м/с.
Погода будет ясной и в Тобольске. Утром температура воздуха будет составлять -35-37 градусов, днем -33-36, к вечеру она опустится до -37-38. Скорость ветра 2 м/с с порывами до 4 м/с.
В Ишиме также будет ясно на протяжении всего дня. Утром ожидаются -34-36 градусов, днем -33-35, вечером -38. Ветер северо-западный, 3-6 м/с.