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Published Сегодня, 02:14

Modified Сегодня, 02:16

Updated Сегодня, 02:16

В Тюменской области сегодня ожидаются до -38 градусов

Капризы погоды: в Тюменской области сегодня похолодает до -38

7 декабря 2023, 02:14
Фото: 1MI

В Тюменской области сегодня ожидаются до -38 градусов

В течение дня синоптики обещают ясную погоду и умеренный северо-западный ветер. Днем температура воздуха составит -33-35 градусов, к вечеру она опустится до -37-38.

В Тюмени в четверг, 7 декабря, погода будет ясной. Утром ожидаются -35 градусов, днем -34-35, вечером -35-36. Ветер северо-западный, до 3 м/с.

В Ялуторовске сегодня также будет ясно. В утреннее время прогнозируются -35-36 градусов, в дневное -33-35, в вечернее -37. Скорость ветра будет достигать 2 м/с.

Погода будет ясной и в Тобольске. Утром температура воздуха будет составлять -35-37 градусов, днем -33-36, к вечеру она опустится до -37-38. Скорость ветра 2 м/с с порывами до 4 м/с.

В Ишиме также будет ясно на протяжении всего дня. Утром ожидаются -34-36 градусов, днем -33-35, вечером -38. Ветер северо-западный, 3-6 м/с.

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