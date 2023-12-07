Градостроитель возвращает тюменцев к полноценной жизни

Posted 7 декабря, 13:23
Published 7 декабря, 13:23
Modified Сегодня, 22:20
Updated Сегодня, 22:20
Женщина впервые оказалась в Градостроителе. В медцентр ее привела болезнь сердца.
«За год у меня случилось три инфаркта. В центр приехала сразу после выписки из стационара кардиоцентра с сильной одышкой и головными болями. Работоспособность была значительно снижена, даже разговаривать было тяжело», — рассказал тюменка.
Перед специалистами Градостроителя стояла задача вернуть Татьяну к привычной жизни с помощью лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики и занятий с психологом.
«Важную роль в кардиореабилитации после инфаркта играет психологическая поддержка пациента. Большинство людей испытывают эмоциональное напряжение и страх после инфаркта. Мы помогаем справиться с этими эмоциональными трудностями и вернуться к нормальной жизни, применяя в своей работе различные методики», — пояснила психолог центра Надежда Цыганова.
Сохранение и продление жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями является целью национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». В рамках реализации данного федерального проекта и регпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2020 году на базе тюменского «Многопрофильного консультативно-диагностического центра» открылся Кардиологический центр.
За три года в кардиологическом центре сформирована инструментальная база, необходимая для проведения современных методов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Пациенты имеют уникальную возможность бесплатно в течение одного дня пройти ряд обследований на заболевансосудов и сердца. Центр оснащен системой для проведения стресс-тестирования под контролем ЭКГ с велоэргометром (специальным велотренажером) и тредмилом (беговой дорожкой), а также 24 комплексами многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру), 10 регистраторами для записи ЭКГ и АД.