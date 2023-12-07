Градостроитель возвращает тюменцев к полноценной жизни

За три года в кардиологическом центре сформирована инструментальная база, необходимая для проведения современных методов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Пациенты имеют уникальную возможность бесплатно в течение одного дня пройти ряд обследований на заболевансосудов и сердца. Центр оснащен системой для проведения стресс-тестирования под контролем ЭКГ с велоэргометром (специальным велотренажером) и тредмилом (беговой дорожкой), а также 24 комплексами многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру), 10 регистраторами для записи ЭКГ и АД.