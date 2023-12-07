Эксперты оценили влияние «лукавой статистики» на общественное мнение

«Мне тоже иногда на глаза попадаются цифры о нас, учителях, и информация о том, чего не хватает школе. И мне, например, видно, что ставят вопросы те, кто ничегошеньки в нашей работе не смыслит», — сообщила завуч московской школы Лидия Леонидова.