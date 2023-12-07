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Updated Сегодня, 14:52

Эксперты оценили влияние «лукавой статистики» на общественное мнение

Эксперты оценили влияние «лукавой статистики» на общественное мнение

7 декабря 2023, 14:52
Фото: 1MI
По мнению экспертов, больше всего манипуляций общественным мнением встречается в социальной сфере, поскольку поднимаемые темы волнуют каждого. Однако этим умело пользуются недобросовестные лоббисты.

Большинство опрошенных МК экспертов считают, что подавляющая часть таких исследований опирается на «лукавую статистику». Это достаточно отработанный механизм — приводятся данные малоизвестных агентств, на их основе формируются вбросы в СМИ. Особую популярность такая методика приобретает в период выборов, пишет mk.ru.

Такой месседж достаточно легко вбросить и раскачать его. Об этом заявил глава Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин.

По его мнению, подобные вбросы преследуют лишь одну цель — максимально раскачать лодку. Особенно активно медиапространство накачивается негативом накануне избирательной кампании, добавил он.

В качестве примера возьмем информацию из интернета со ссылкой на проведенное исследование, результаты которого имеются в распоряжении редакции, о том, что две трети педагогов российских школ не любят свою работу. Правдивость этих сведений проверить нереально, но эффект в виде общественного негодования обеспечен.

Подобными технологиями часто пользуются отраслевые лоббисты, политики-популисты и недобросовестные журналисты, создающие сенсацию на ровном месте, заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

«Для того чтобы понять реальную ситуацию, надо анализировать данные экономической статистики: соотношение зарплаты и прожиточного уровня в регионе, а также текучку кадров по соответствующим специальностям», — отметил эксперт.

Как прокомментировал профессор Финуниверситета Александр Сафонов, для воздействия на эмоциональное состояние читателя/зрителя чаще используются микросоциологические опросы, которые не дают объективной оценки, но в сознании людей они отзываются, так как воздействуют на болевые точки.

«Мне тоже иногда на глаза попадаются цифры о нас, учителях, и информация о том, чего не хватает школе. И мне, например, видно, что ставят вопросы те, кто ничегошеньки в нашей работе не смыслит», — сообщила завуч московской школы Лидия Леонидова.

По ее мнению, критики, не знающие реальной школьной жизни, не обращают внимания на положительные перемены, которые, безусловно, есть. В числе таких новшеств она отметила электронные источники с готовыми сценариями уроков, удобные конструкторы программ по разным дисциплинам и возможность повышения квалификации педагогов онлайн.

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