Эксперты оценили влияние «лукавой статистики» на общественное мнение

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Большинство опрошенных МК экспертов считают, что подавляющая часть таких исследований опирается на «лукавую статистику». Это достаточно отработанный механизм — приводятся данные малоизвестных агентств, на их основе формируются вбросы в СМИ. Особую популярность такая методика приобретает в период выборов, пишет mk.ru.
Такой месседж достаточно легко вбросить и раскачать его. Об этом заявил глава Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин.
По его мнению, подобные вбросы преследуют лишь одну цель — максимально раскачать лодку. Особенно активно медиапространство накачивается негативом накануне избирательной кампании, добавил он.
В качестве примера возьмем информацию из интернета со ссылкой на проведенное исследование, результаты которого имеются в распоряжении редакции, о том, что две трети педагогов российских школ не любят свою работу. Правдивость этих сведений проверить нереально, но эффект в виде общественного негодования обеспечен.
Подобными технологиями часто пользуются отраслевые лоббисты, политики-популисты и недобросовестные журналисты, создающие сенсацию на ровном месте, заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
«Для того чтобы понять реальную ситуацию, надо анализировать данные экономической статистики: соотношение зарплаты и прожиточного уровня в регионе, а также текучку кадров по соответствующим специальностям», — отметил эксперт.
Как прокомментировал профессор Финуниверситета Александр Сафонов, для воздействия на эмоциональное состояние читателя/зрителя чаще используются микросоциологические опросы, которые не дают объективной оценки, но в сознании людей они отзываются, так как воздействуют на болевые точки.
«Мне тоже иногда на глаза попадаются цифры о нас, учителях, и информация о том, чего не хватает школе. И мне, например, видно, что ставят вопросы те, кто ничегошеньки в нашей работе не смыслит», — сообщила завуч московской школы Лидия Леонидова.
По ее мнению, критики, не знающие реальной школьной жизни, не обращают внимания на положительные перемены, которые, безусловно, есть. В числе таких новшеств она отметила электронные источники с готовыми сценариями уроков, удобные конструкторы программ по разным дисциплинам и возможность повышения квалификации педагогов онлайн.