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Спортивные итоги года в Тюмени объявит комментатор Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев объявит спортивные итоги года в Тюмени

7 декабря 2023, 07:20
Фото: 1MI

Спортивные итоги года в Тюмени объявит комментатор Дмитрий Губерниев

В Тюмени состоится торжественная церемония подведения итогов конкурса «Спортивная элита-2023». В рамках мероприятия назовут имена 14 победителей и 63 лауреатов, сообщает Департамент спорта Тюменской области.

Имена спортсменов, тренеров и всех тех, кто внес вклад в развитие физической культуры и спорта в этом году, внесут в летопись «Спортивной элиты».

Ведущими церемонии подведения итогов станут спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и телеведущая Ольга Солоницына. Трансляция будет доступна в социальных сетях. Мероприятие состоится пятницу, 8 декабря, в 17:00 в легкоатлетическом манеже Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени откроется каток площадью 4 тысячи квадратных метров. Он появится в центре города.

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