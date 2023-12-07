Дмитрий Губерниев объявит спортивные итоги года в Тюмени

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Имена спортсменов, тренеров и всех тех, кто внес вклад в развитие физической культуры и спорта в этом году, внесут в летопись «Спортивной элиты».
Ведущими церемонии подведения итогов станут спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и телеведущая Ольга Солоницына. Трансляция будет доступна в социальных сетях. Мероприятие состоится пятницу, 8 декабря, в 17:00 в легкоатлетическом манеже Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени откроется каток площадью 4 тысячи квадратных метров. Он появится в центре города.