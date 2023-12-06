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В Тюменской области ввели режим повышенной готовности

В Тюменской области из-за морозов ввели режим повышенной готовности

6 декабря 2023, 07:06
Фото: 1MI

В Тюменской области ввели режим повышенной готовности

Режим будет действовать до улучшения погодных условий. Автомобилистам рекомендуют отказаться от дальних поездок.

Из-за морозов в Тюменской области ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать с 12:00 6 декабря до улучшения погодных условий, сообщили в Телеграм-канале «Уралуправтодор».

Автомобилистов настоятельно просят воздержаться от дальних поездок. Если все же нужно отправиться в дорогу — стоит подготовиться к этому основательно: проверить автомобиль на наличие неисправностей, а также запастить топливом и средствами связи.

На данный момент на федеральных трассах организовано круглосуточное патрулирование. Особое внимание уделяется автомобилям, припаркованным вдоль дорог. При необходимости, водителям оказывается помощь.

Ранее «Наш город» писал, что для тюменских автомобилистов организовали передвижные пункты обогрева. Каждый пункт укомплектован одеялами, медикаментами и горячим чаем.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Дороги#Режим повышенной готовности#Безопасность на дорогах#Любовь Селезнева
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