В Тюменской области из-за морозов ввели режим повышенной готовности

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Из-за морозов в Тюменской области ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать с 12:00 6 декабря до улучшения погодных условий, сообщили в Телеграм-канале «Уралуправтодор».
Автомобилистов настоятельно просят воздержаться от дальних поездок. Если все же нужно отправиться в дорогу — стоит подготовиться к этому основательно: проверить автомобиль на наличие неисправностей, а также запастить топливом и средствами связи.
На данный момент на федеральных трассах организовано круглосуточное патрулирование. Особое внимание уделяется автомобилям, припаркованным вдоль дорог. При необходимости, водителям оказывается помощь.
Ранее «Наш город» писал, что для тюменских автомобилистов организовали передвижные пункты обогрева. Каждый пункт укомплектован одеялами, медикаментами и горячим чаем.