В Тюменском районе появятся два надземных перехода

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В Тюмени в районе Дударева появятся два надземных пешеходных перехода. В Главном управлении строительства Тюменской области сообщили, что они будут проходить через Московский тракт.
Их запланировали возвести в ходе строительства развязки на примыкании улицы Сергея Джанбровского к Московскому тракту. В 2024 году из регионального бюджета выделят деньги на изъятие земельных участков под строительство развязки.
Только после того, как будет завершена развязка, будет приниматься решение о старте строительства надземных переходов.
Ранее «Наш город» сообщал, что у тюменцев заберут земли в Зареке ради реновации. Решение принято главой города.