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В Тюмени в районе Дударева появятся надземные переходы

В Тюменском районе появятся два надземных перехода

6 декабря 2023, 08:11
Фото: 1MI

В Тюмени в районе Дударева появятся надземные переходы

Перед строительством переходов будут изыматься земли. Деньги на эту цель выделят из регионального бюджета.

В Тюмени в районе Дударева появятся два надземных пешеходных перехода. В Главном управлении строительства Тюменской области сообщили, что они будут проходить через Московский тракт.

Их запланировали возвести в ходе строительства развязки на примыкании улицы Сергея Джанбровского к Московскому тракту. В 2024 году из регионального бюджета выделят деньги на изъятие земельных участков под строительство развязки.

Только после того, как будет завершена развязка, будет приниматься решение о старте строительства надземных переходов.

Ранее «Наш город» сообщал, что у тюменцев заберут земли в Зареке ради реновации. Решение принято главой города.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Пешеходный переход#Дороги#Транспортная развязка#Развязка#Надземный пешеходный переход#Дорожное строительство#Проект#Любовь Селезнева
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