В Тюмени Гана откроет свое представительство для сотрудничества с Россией

Делегация Ганы приехала в областной центр вместе с представителями еще четырех стран на V Тюменский экспортный форум. На мероприятии они познакомились с местным предпринимательским сообществом и чиновниками. Так, ганцев пригласили в мэрию, где они с главой города обсудили перспективы по сотрудничеству.