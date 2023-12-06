В Тюмени Гана откроет свое представительство для сотрудничества с Россией

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Делегация Ганы приехала в областной центр вместе с представителями еще четырех стран на V Тюменский экспортный форум. На мероприятии они познакомились с местным предпринимательским сообществом и чиновниками. Так, ганцев пригласили в мэрию, где они с главой города обсудили перспективы по сотрудничеству.
По словам Руслана Кухарука, президент Совета по развитию бизнеса Ганы и России Авуку Боатенг Лоуренс дал высокую оценку Тюмени и считает областной центр лучшим вариантом для сотрудничества.
«В Тюмени в перспективе откроется офис по сотрудничеству Республики Гана в России. Западноафриканская страна заинтересована в укреплении деловых связей с нашим городом. Мы договорились, что сформируем потребности Республики Гана, конкретные объемы того, что они хотели бы приобретать в Тюмени», — отметил Руслан Кухарук.
Также интерес к развитию партнерских отношений с Тюменью проявила делегация из Китая.
Еще раньше на переговоры с тюменскими производителями вышли предприниматели из Индии. Они планируют закупать сублимированные продукты.