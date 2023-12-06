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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

В Тюмени откроется представительство Ганы для сотрудничества с Россией

В Тюмени Гана откроет свое представительство для сотрудничества с Россией

6 декабря 2023, 12:46
Фото: 1MI

В Тюмени откроется представительство Ганы для сотрудничества с Россией

В Тюмени появится офис по сотрудничеству Республики Гана в России. Об этом сегодня, 6 декабря, в своем телеграм-канале рассказал глава города Руслан Кухарук.
Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука

Делегация Ганы приехала в областной центр вместе с представителями еще четырех стран на V Тюменский экспортный форум. На мероприятии они познакомились с местным предпринимательским сообществом и чиновниками. Так, ганцев пригласили в мэрию, где они с главой города обсудили перспективы по сотрудничеству.

В Тюмени откроют офис по сотрудничеству Ганы в РоссииВ Тюмени откроют офис по сотрудничеству Ганы в России
В Тюмени откроют офис по сотрудничеству Ганы в России
Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука

По словам Руслана Кухарука, президент Совета по развитию бизнеса Ганы и России Авуку Боатенг Лоуренс дал высокую оценку Тюмени и считает областной центр лучшим вариантом для сотрудничества.

«В Тюмени в перспективе откроется офис по сотрудничеству Республики Гана в России. Западноафриканская страна заинтересована в укреплении деловых связей с нашим городом. Мы договорились, что сформируем потребности Республики Гана, конкретные объемы того, что они хотели бы приобретать в Тюмени», — отметил Руслан Кухарук.

Также интерес к развитию партнерских отношений с Тюменью проявила делегация из Китая.

Еще раньше на переговоры с тюменскими производителями вышли предприниматели из Индии. Они планируют закупать сублимированные продукты.

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