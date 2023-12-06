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В Тюмени Анастасия Шевченко выиграла контрольный масс-старт группы Шашилова

В Тюмени Анастасия Шевченко выиграла контрольный масс-старт группы Шашилова

6 декабря 2023, 14:51
Фото: 1MI
Анастасия Шевченко выиграла контрольный масс-старт группы Шашилова в Тюмени. За победу «Матч ТВ» наградит спортсменку 30 тысячами рублей.
Сюжет
Биатлон
Фото: скрин с видео от Сборная России по биатлону/СБР

С 6 по 10 декабря в Тюмени должен был пройти этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону. Однако первый день соревнований отменен из-за морозов.

Не смотря на холод, тренер Михаил Шашилов и биатлонистки из его группы решили провести контрольную тренировку в формате масс-старта. В забеге победила Анастасия Шевченко, на втором месте Тамара Дербушева и на третьем — Ирина Казакевич. Каждая из них получит призовые от Матч-ТВ: 30, 20 и 10 тысяч рублей.

Спортсмены узнали об отмене Кубка от ведущего, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Биатлонисты, пробежав несколько километров по морозному воздуху, услышав новость «упали в обморок».

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#Спорт#Ирина Швецова#Биатлон
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