В Тюмени Анастасия Шевченко выиграла контрольный масс-старт группы Шашилова

Не смотря на холод, тренер Михаил Шашилов и биатлонистки из его группы решили провести контрольную тренировку в формате масс-старта. В забеге победила Анастасия Шевченко, на втором месте Тамара Дербушева и на третьем — Ирина Казакевич. Каждая из них получит призовые от Матч-ТВ: 30, 20 и 10 тысяч рублей.