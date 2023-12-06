nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:31

Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

В ходе конференции «Агрохолдинги России» эксперты подведут итоги года в АПК РФ

В ходе конференции «Агрохолдинги России» эксперты подведут итоги года в АПК РФ

6 декабря 2023, 17:31
Фото: 1MI
8 декабря текущего года в Москве пройдет флагманская конференция «Агроинвестора». XXIII федеральная отраслевая конференция «Агрохолдинги России — 2023» будет посвящена инвестициям в АПК. Генеральным информационным партнером флагманской конференции «Агроинвестора» является медиахолдинг 1MI.

В ходе мероприятия главные специалисты агропромышленного комплекса России, аналитики и участники рынка будут подводить производственные и финансовые итоги развития сферы АПК в текущем году. Также они предоставят прогнозы на следующий год и обсудят вопросы инвестиций в аграрном секторе, динамики экспорта агропромышленной продукции за последний год, рентабельности производства и существующих мер государственного регулирования сельхозрынков. Кроме того, эксперты расскажут, как новые меры госрегулирования влияют на бизнес.

Спикеры и эксперты расскажут о главных трендах в реорганизации бизнеса и поднимут вопросы доступности инвестирования аграрных производств и развития страхового сектора в аграрной промышленности, а также финансового обеспечения логистического сектора и производственной инфраструктуры. Участники конференции обсудят вопросы финансового обеспечения цифровизации сферы АПК и поставки технического оборудования в условиях санкций. Специалисты сообщат об итогах этого года в основных отраслях агрорынка для его главных игроков и о возможностях и способах его дальнейшего развития. Об этом сообщает gorod55.ru.

Важной темой, которая будет поднята на конференции, являются финансовые вложения в такие отрасли АПК, как развитие технологий и оборудование, цифровизация и роботизация агросектора, агротехника, модернизация сектора СЗР и импортозамещение в нем, отечественная селекция и генетика в животноводческой сфере, а также производство в России продукции для переработки молока и мяса.

В числе прочего участники и спикеры конференции «Агрохолдинги России — 2023» произведут оценку объемов экспорта отечественного продовольствия и представят слушателям информацию о перспективах его наращивания. Кроме того, они расскажут о факторах, сдерживающих экспорт продукции, о возможностях увеличения потребительского спроса и об актуальных каналах сбыта сельхозпродукции.

Подпишитесь
«Инопредприниматели»: как компании региона работают с представителями других стран
Сегодня, 04:36
«Миллиарды на обмане»: почему тюменцы охотно ведутся на уловки мошенников?
Сегодня, 06:47
«К концу дня будет -38°C!»: тюменские родители недовольны условиями актировок
Сегодня, 07:12
В объятиях Морфея: тюменцам рассказали, какие продукты помогут уснуть
Сегодня, 09:53
«Тура не переживет морозы?»: как холода скажутся на состоянии тюменской реки
Сегодня, 10:08
«Полицейский турист»: Тюменская область стала шестым регионом для нового главы УМВД
Сегодня, 11:10