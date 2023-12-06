В ходе конференции «Агрохолдинги России» эксперты подведут итоги года в АПК РФ

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
В ходе мероприятия главные специалисты агропромышленного комплекса России, аналитики и участники рынка будут подводить производственные и финансовые итоги развития сферы АПК в текущем году. Также они предоставят прогнозы на следующий год и обсудят вопросы инвестиций в аграрном секторе, динамики экспорта агропромышленной продукции за последний год, рентабельности производства и существующих мер государственного регулирования сельхозрынков. Кроме того, эксперты расскажут, как новые меры госрегулирования влияют на бизнес.
Спикеры и эксперты расскажут о главных трендах в реорганизации бизнеса и поднимут вопросы доступности инвестирования аграрных производств и развития страхового сектора в аграрной промышленности, а также финансового обеспечения логистического сектора и производственной инфраструктуры. Участники конференции обсудят вопросы финансового обеспечения цифровизации сферы АПК и поставки технического оборудования в условиях санкций. Специалисты сообщат об итогах этого года в основных отраслях агрорынка для его главных игроков и о возможностях и способах его дальнейшего развития. Об этом сообщает gorod55.ru.
Важной темой, которая будет поднята на конференции, являются финансовые вложения в такие отрасли АПК, как развитие технологий и оборудование, цифровизация и роботизация агросектора, агротехника, модернизация сектора СЗР и импортозамещение в нем, отечественная селекция и генетика в животноводческой сфере, а также производство в России продукции для переработки молока и мяса.
В числе прочего участники и спикеры конференции «Агрохолдинги России — 2023» произведут оценку объемов экспорта отечественного продовольствия и представят слушателям информацию о перспективах его наращивания. Кроме того, они расскажут о факторах, сдерживающих экспорт продукции, о возможностях увеличения потребительского спроса и об актуальных каналах сбыта сельхозпродукции.