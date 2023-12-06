В ходе конференции «Агрохолдинги России» эксперты подведут итоги года в АПК РФ

Спикеры и эксперты расскажут о главных трендах в реорганизации бизнеса и поднимут вопросы доступности инвестирования аграрных производств и развития страхового сектора в аграрной промышленности, а также финансового обеспечения логистического сектора и производственной инфраструктуры. Участники конференции обсудят вопросы финансового обеспечения цифровизации сферы АПК и поставки технического оборудования в условиях санкций. Специалисты сообщат об итогах этого года в основных отраслях агрорынка для его главных игроков и о возможностях и способах его дальнейшего развития. Об этом сообщает gorod55.ru.