«УСТЭК» за один день собрала «информационный портфель» теплоэнергетической продукции

— Наконец-то мы возобновили проведение нашего традиционного семинара. Я надеюсь наша работа будет продуктивна. Технический семинар полезен для нас всех, потому что это своеобразный обмен опытом и получение информации о новых разработках, что очень актуально в текущем времени, когда часть поставщиков ушла, а новые появились. Поэтому сегодня мы все уйдем отсюда с новым, полезным багажом знаний.