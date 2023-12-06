«УСТЭК» за один день собрала «информационный портфель» теплоэнергетической продукции

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
На площадке Тюменского технопарка в конференц-зале «Сибирь» выступили 14 спикеров из Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Омска, Екатеринбурга, Башкортостана и Беларуси.
Открыл Технический семинар исполнительный директор АО «УСТЭК» Александр Перекальский:
— Наконец-то мы возобновили проведение нашего традиционного семинара. Я надеюсь наша работа будет продуктивна. Технический семинар полезен для нас всех, потому что это своеобразный обмен опытом и получение информации о новых разработках, что очень актуально в текущем времени, когда часть поставщиков ушла, а новые появились. Поэтому сегодня мы все уйдем отсюда с новым, полезным багажом знаний.
В начале Технического семинара начальник производственно-технического управления АО «УСТЭК» Николай Бяков продемонстрировал презентацию «Теплоснабжение в городе Тюмени сегодня», рассказав про крупные проекты, реализованные АО «УСТЭК», включая ПНС-5 и ПНС-6, модернизацию и реконструкцию котельных №7, №12, №17, №25, №52, успехи по переводу потребителей города Тюмени на независимую систему отопления, установку теплового насоса и использование программных комплексов в диспетчерском пункте общества. В презентации были отражены ключевые направления модернизации и реконструкции теплоснабжения города Тюмени.
В здании Тюменского технопарка собрались производители тепломеханического оборудования, систем и приборов учета расхода жидкостей, тепловой энергии и газа, разработчики высокоэффективного промышленного котельного оборудования, изготовители сильфонных компенсаторов, инженерно-технические исследователи и разработчики программного обеспечения и систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в условиях современных реалий.
Темы обсуждений варьировались от современных теплообменных аппаратов и котельных агрегатов, до автоматизации и цифровизации процессов теплопотребления.
Особо бурной темой для обсуждения стала инструментальная геоинформационная система ZuluGIS. Сразу 3 спикера выступили с докладами: «ZuluGIS. Тренды прошлого, настоящего, возможного будущего», «Цифровая платформа энергоданных», «Опыт использования ГИС Zulu в водоканале Тюмени», собрав наибольшее количество вопросов и комментариев от гостей семинара.
По условиям Технического семинара двум самым активным участникам были подготовлены «теплые» подарки. В зале «Сибирь» ими оказались: директор по производству «Росводоканал Тюмень» — Бычков Дмитрий Александрович, и начальник отдела технической политики ООО «Корпорация СТС» — Цвилий Сергей Валерьевич.
Вся программа Технического семинара была направлена на поиск современных решений и партнеров для выбора альтернативных, импортозамещающих вариантов теплоэнергетической продукции и расширения собственного производства.