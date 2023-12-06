Убийца школьницы из Тюмени Виталий Бережной просит настаивать на его невиновности

Тюменец Виталий Бережной приговорен к пожизненному сроку за изнасилование и убийство 8-летней школьницы Анастасии Муравьевой. В своем Телеграм-канале его адвокат Анастасия Волк сообщила, что мужчина не намерен сдаваться и продолжит настаивать на своей невиновности. К этому он также призывает других людей.