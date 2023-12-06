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Тюменский убийца Виталий Бережной призвал бороться за его невиновность

Убийца школьницы из Тюмени Виталий Бережной просит настаивать на его невиновности

6 декабря 2023, 06:48
Фото: 1MI

Тюменский убийца Виталий Бережной призвал бороться за его невиновность

Мужчину приговорили к пожизненному заключению. Его адвокат рассказала, как он себя чувствует сейчас.
Сюжет
Суд

Тюменец Виталий Бережной приговорен к пожизненному сроку за изнасилование и убийство 8-летней школьницы Анастасии Муравьевой. В своем Телеграм-канале его адвокат Анастасия Волк сообщила, что мужчина не намерен сдаваться и продолжит настаивать на своей невиновности. К этому он также призывает других людей.

«Его ещё не этапировали, хотя администрация получила бумагу от суда о вступлении в законную силу приговора ещё 20 ноября. Пока его только по нескольку раз в неделю фотографируют и ждут распоряжения. Виталий к этапу готов. Близкие и родные с ним постоянно на связи. Их моральная поддержка придает ему сил. Его отец и дети недавно были у него на свидании. До этого суд не разрешал им видеться больше года. За эти полгода после приговора он прочитал всю библиотеку в СИЗО, в том числе духовную. Так что принимает обстоятельства с терпением», — рассказывает Волк.

Как ранее писал «Наш город», приговор Виталию Бережному вынесли в июне 2021 года. В этом году защитники мужчины подали апелляцию на приговор Мосгорсуда, но Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

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