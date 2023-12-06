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Updated Сегодня, 05:32

Тюменец хранил в гараже 5,7 тысячи литров контрафактного алкоголя.

Тюменец хранил в гараже 5,7 тысячи литров контрафактного алкоголя

6 декабря 2023, 05:30
Фото: РУФСБ России по Тюменской области
Тюменец хранил в гараже 5,7 тысячи литров контрафактного алкоголя.

Тюменец хранил в гараже 5 700 литров контрафактного алкоголя

Правоохранители полагают, что преступник действовал в составе ОПГ и планировал сбыть контрафактный товар.

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области и УМВД России по Тюменской области обнаружили в гараже тюменца 5 700 литров алкогольной продукции без акцизных марок, предусмотренных законодательством РФ.

Тюменец хранил в гараже 5,7 тысячи литров контрафактного алкоголя.Тюменец хранил в гараже 5,7 тысячи литров контрафактного алкоголя.
Тюменец хранил в гараже 5,7 тысячи литров контрафактного алкоголя.Тюменец хранил в гараже 5,7 тысячи литров контрафактного алкоголя.
Тюменец хранил в гараже 5,7 тысячи литров контрафактного алкоголя.
Фото: РУФСБ России по Тюменской области

По версии следствия, обвиняемый, действуя в составе организованной группы, приобретал и хранил алкоголь в гараже, а после планировал поставлять его в магазины города.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина задержан, алкогольная продукция в количестве более 5700 литров изъята из незаконного оборота. СО ОМВД России „Тобольский“ в отношении указанного гражданина возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — приобретение, хранение и сбыт продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ», — сообщили «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области.

Максимальное наказание по указанной статье предусматривает до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. также вся продукция, изъятая правоохранителями, будет уничтожена.

Из-за роста цен на алкоголь тюменцы перешли на этиловый спирт
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что из-за роста цен на крепкий алкоголь тюменцы стали отдавать предпочтение этиловому спирту, который продается в бутылках по 100 миллилитров.

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