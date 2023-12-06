Шандалович: В Карелии семьи с тройняшками получат господдержку на покупку жилья

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Как отмечается, в 2019 году депутаты Заксобрания приняли закон, согласно которому семьи, где одновременно родились трое и более детей, могут улучшить свои жилищные условия благодаря мерам господдержки, пишут karelinform.ru
«С начала его действия возможностью получить единовременную выплату на покупку или строительство жилья воспользовались восемь семей из Петрозаводска, Беломорска, Костомукши и Пудожа. А общая сумма средств, выделенных из республиканского бюджета на эти цели, составила более 36 млн рублей, — сообщил Шандалович. — Искренне рад, что законы, которые мы принимаем, реально работают и помогают многодетным семьям Карелии».
В региональном Минсоцзащиты озвучили, что приобретаемое или строящееся с использованием единовременной денежной выплаты жилье должно находиться на территории республики и должно быть оформлено в общую собственность всех членов семьи с выделением размера долей по соглашению. Получить выплату можно, обратившись в отделение центра социальной работы по месту жительства.
Правом на данный вид поддержки имеет один из родителей, состоящий на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, имеющий гражданство Российской Федерации и проживающий в Республике Карелии.