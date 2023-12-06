Шандалович: В Карелии семьи с тройняшками получат господдержку на покупку жилья

«С начала его действия возможностью получить единовременную выплату на покупку или строительство жилья воспользовались восемь семей из Петрозаводска, Беломорска, Костомукши и Пудожа. А общая сумма средств, выделенных из республиканского бюджета на эти цели, составила более 36 млн рублей, — сообщил Шандалович. — Искренне рад, что законы, которые мы принимаем, реально работают и помогают многодетным семьям Карелии».