Руководитель ФОМС призвал директоров ТФОМС не накапливать кредиторскую задолженность

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Руководитель ФОМС Илья Баланин отметил, что сейчас имеются необходимые для решения проблемы просроченной кредиторской задолженности ресурсы, но эти ресурсы нерационально используются. Он заявил, что главной причиной роста кредиторской задолженности является неправильное планирование деятельности медорганизаций, пишет regnum.ru.
Баланин обратился к главам территориальных отделений ФОМС. Он попросил их приложить все необходимые усилия для ликвидации в максимально короткие сроки кредиторской задолженности.
По его словам, в 2024–2026 годах будут увеличены расходы по программе госгарантий оказания бесплатной медпомощи россиянам. В первую очередь речь идёт о пребывании граждан в стационарных отделениях, высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской реабилитации.
Отдельно будут увеличены нормативы стоимости хирургической помощи. На 17,3% увеличится объем диспансеризаций и плановых медосмотров. Вырастет и подушевой норматив — на 14%, с 16 800 до 19 200 рублей.
На встрече были подняты ещё два важных вопроса. Первый — информирование и сопровождение застрахованных лиц по итогам медосмотров и диспансеризации. Второй — решение проблем с нарушениями прав пациентов на качественное медицинское обслуживание.