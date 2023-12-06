Пункты обогрева придут на помощь тюменским автомобилистам

Для тюменских автомобилистов организовали передвижные пункты обогрева

В Тюменской области с 6 по 10 декабря ожидается аномально холодная погода. В связи с этим, для автомобилистов организовали передвижные пункты обогрева, сообщает информационный центр правительства региона.