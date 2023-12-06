Пункты обогрева придут на помощь тюменским автомобилистам

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
9 передвижных пунктов обогрева подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области находятся в готовности, чтобы прийти на помощь водителям при температуре -30 градусов и ниже.
Каждый пункт укомплектован тепловыми пушками, электрогенераторами, теплой одеждой и обувью, одеялами, медикаментами и термосами с горячим чаем.
Чтобы обратиться за помощью в сложной ситуации на дороге, нужно позвонить по телефонам «112» или «101».
Ранее «Наш город» сообщал, что в период морозов на дорогах будет организовано патрулирование. Пока дополнительные меры введены на четыре дня.