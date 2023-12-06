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Published Сегодня, 03:20

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Updated Сегодня, 04:29

Для тюменских автомобилистов организовали передвижные пункты обогрева

Пункты обогрева придут на помощь тюменским автомобилистам

6 декабря 2023, 03:20
Фото: 1MI

Для тюменских автомобилистов организовали передвижные пункты обогрева

В Тюменской области с 6 по 10 декабря ожидается аномально холодная погода. В связи с этим, для автомобилистов организовали передвижные пункты обогрева, сообщает информационный центр правительства региона.

9 передвижных пунктов обогрева подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области находятся в готовности, чтобы прийти на помощь водителям при температуре -30 градусов и ниже.

Каждый пункт укомплектован тепловыми пушками, электрогенераторами, теплой одеждой и обувью, одеялами, медикаментами и термосами с горячим чаем.

Чтобы обратиться за помощью в сложной ситуации на дороге, нужно позвонить по телефонам «112» или «101».

Ранее «Наш город» сообщал, что в период морозов на дорогах будет организовано патрулирование. Пока дополнительные меры введены на четыре дня.

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#Общество#Касается каждого#Тюменская область#Новости тюмени#Погода#Безопасность на дорогах#Помощь#Морозы#Мобильные пункты обогрева#Любовь Селезнева
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