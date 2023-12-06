Подтвержден рейтинг кредитоспособности тюменской компании «Страна Девелопмент»

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Земельный фонд компании «Страна Девелопмент» в течение последнего года увеличился более чем в 1,5 раза и составил почти 5,4 млн кв. метров. Это обеспечит застройщика земельным банком почти на 5 лет вперед при текущих темпах строительства. Портфель проектов компании диверсифицирован, а маржинальность деятельности оценивается как высокая. На фоне консервативной оценки агентством строительной отрасли в целом лидирующее положение компании свидетельствует о ее значительных рыночных позициях.
По оценке авторитетного рейтингового агентства, ГК «Страна Девелопмент» — лидер рынка Тюменской области и входит в топ-20 крупнейших застройщиков РФ по текущим объемам строительства. При этом агентство отмечает, что в течение последнего года «Страна» значительно увеличила масштабы деятельности. В настоящий момент в различных стадиях строительства находятся проекты, совокупная площадь которых составляет около 740 тыс. кв. метров.
Положительное влияние на рейтинговую оценку оказала высокая диверсификация проектного портфеля компании, крупнейший проект которого приносит не более 20% совокупной выручки. По мере реализации новых проектов ожидается дальнейшее сокращение этой доли.
Высокая для регионального рынка маржинальность деятельности застройщика обеспечивается тем, что в регионах присутствия «Страны» (Тюменская область, Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург) среднедушевой доход выше среднего уровня по России. В 2020–2023 годах рентабельность компании оценивается позитивно: на отчетную дату по EBITDA она составила порядка 30%.
Наибольшая часть кредитного портфеля ГК «Страна Девелопмент» представлена проектным финансированием. Увеличение долговой нагрузки за период с 30 июня 2022 года по 30 июня 2023 года связана, главным образом, с инвестициями в расширение земельного банка и запуском новых проектов. В результате этого объем долгового портфеля по состоянию на конец июня 2023 года увеличился до 65 млрд рублей по сравнению с 29 млрд рублей годом ранее. Однако в среднесрочной перспективе агентство ожидает снижение уровня долговой нагрузки в связи с запуском новых проектов и выходом действующих проектов в более высокую стадию готовности.
По расчетам агентства, отношение долга, за исключением объема проектного финансирования, покрытого денежными средствами на эскроу-счетах, к EBITDA будет в диапазоне 2,5-3,0х в течение 2024–2025 годов. Таким образом, у компании отмечается сбалансированный долговой портфель без пиковых погашений в среднесрочной перспективе, что оказывает поддержку ликвидности компании.
Кроме того, агентство отметило высокий уровень компетенций топ-менеджмента ГК «Страна Девелопмент», а также прозрачность ее структуры. Агентство положительно оценило подготовку и публикацию аудированной годовой и полугодовой отчетности по МСФО в открытом доступе, а также высокое качество корпоративного управления действующего Совета директоров.
Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» возводит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, а в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 5 млн кв. метров.
В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. Раньше срока компания сдает 80% жилых домов. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.
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