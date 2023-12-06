Подтвержден рейтинг кредитоспособности тюменской компании «Страна Девелопмент»

Наибольшая часть кредитного портфеля ГК «Страна Девелопмент» представлена проектным финансированием. Увеличение долговой нагрузки за период с 30 июня 2022 года по 30 июня 2023 года связана, главным образом, с инвестициями в расширение земельного банка и запуском новых проектов. В результате этого объем долгового портфеля по состоянию на конец июня 2023 года увеличился до 65 млрд рублей по сравнению с 29 млрд рублей годом ранее. Однако в среднесрочной перспективе агентство ожидает снижение уровня долговой нагрузки в связи с запуском новых проектов и выходом действующих проектов в более высокую стадию готовности.