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Updated Сегодня, 11:30

Подтвержден рейтинг кредитоспособности тюменской компании «Страна Девелопмент»

Подтвержден рейтинг кредитоспособности тюменской компании «Страна Девелопмент»

6 декабря 2023, 11:28
Фото: «Страна Девелопмент»
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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности и финансовой устойчивости ГК «Страна Девелопмент» на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу стабильный. Рейтинг ruBBB со стабильным прогнозом означает, что компания достаточно надежна по сравнению с другими объектами рейтинга.

Земельный фонд компании «Страна Девелопмент» в течение последнего года увеличился более чем в 1,5 раза и составил почти 5,4 млн кв. метров. Это обеспечит застройщика земельным банком почти на 5 лет вперед при текущих темпах строительства. Портфель проектов компании диверсифицирован, а маржинальность деятельности оценивается как высокая. На фоне консервативной оценки агентством строительной отрасли в целом лидирующее положение компании свидетельствует о ее значительных рыночных позициях.

По оценке авторитетного рейтингового агентства, ГК «Страна Девелопмент» — лидер рынка Тюменской области и входит в топ-20 крупнейших застройщиков РФ по текущим объемам строительства. При этом агентство отмечает, что в течение последнего года «Страна» значительно увеличила масштабы деятельности. В настоящий момент в различных стадиях строительства находятся проекты, совокупная площадь которых составляет около 740 тыс. кв. метров.

Фото: «Страна Девелопмент»

Положительное влияние на рейтинговую оценку оказала высокая диверсификация проектного портфеля компании, крупнейший проект которого приносит не более 20% совокупной выручки. По мере реализации новых проектов ожидается дальнейшее сокращение этой доли.

Высокая для регионального рынка маржинальность деятельности застройщика обеспечивается тем, что в регионах присутствия «Страны» (Тюменская область, Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург) среднедушевой доход выше среднего уровня по России. В 2020–2023 годах рентабельность компании оценивается позитивно: на отчетную дату по EBITDA она составила порядка 30%.

Наибольшая часть кредитного портфеля ГК «Страна Девелопмент» представлена проектным финансированием. Увеличение долговой нагрузки за период с 30 июня 2022 года по 30 июня 2023 года связана, главным образом, с инвестициями в расширение земельного банка и запуском новых проектов. В результате этого объем долгового портфеля по состоянию на конец июня 2023 года увеличился до 65 млрд рублей по сравнению с 29 млрд рублей годом ранее. Однако в среднесрочной перспективе агентство ожидает снижение уровня долговой нагрузки в связи с запуском новых проектов и выходом действующих проектов в более высокую стадию готовности.

По расчетам агентства, отношение долга, за исключением объема проектного финансирования, покрытого денежными средствами на эскроу-счетах, к EBITDA будет в диапазоне 2,5-3,0х в течение 2024–2025 годов. Таким образом, у компании отмечается сбалансированный долговой портфель без пиковых погашений в среднесрочной перспективе, что оказывает поддержку ликвидности компании.

Фото: «Страна Девелопмент»

Кроме того, агентство отметило высокий уровень компетенций топ-менеджмента ГК «Страна Девелопмент», а также прозрачность ее структуры. Агентство положительно оценило подготовку и публикацию аудированной годовой и полугодовой отчетности по МСФО в открытом доступе, а также высокое качество корпоративного управления действующего Совета директоров.

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» возводит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, а в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 5 млн кв. метров.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. Раньше срока компания сдает 80% жилых домов. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЕЗДНЫЙ». strana.com.

#Анастасия Имамахметова
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