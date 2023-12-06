«Отнесся положительно». Биатлонист Серохвостов прокомментировал отмену гонок в Тюмени

Биатлонист Серохвостов: к отмене гонок в Тюмени отнесся положительно

Биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал отмену этапа Кубка России, который должен был начаться сегодня в Тюмени. Он отметил, что к решению организаторов отнесся положительно, потому что бежать в такой мороз крайне сложно и даже опасно.

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