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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Биатлонист Серохвостов: к отмене гонок в Тюмени отнесся положительно

«Отнесся положительно». Биатлонист Серохвостов прокомментировал отмену гонок в Тюмени

6 декабря 2023, 09:33
Фото: 1MI

Биатлонист Серохвостов: к отмене гонок в Тюмени отнесся положительно

Биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал отмену этапа Кубка России, который должен был начаться сегодня в Тюмени. Он отметил, что к решению организаторов отнесся положительно, потому что бежать в такой мороз крайне сложно и даже опасно.
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Биатлон

Если бы старт не отменили, отметил спортсмен в разговоре с журналистами «Матч ТВ», пришлось бы советоваться с врачом, и, возможно, сниматься с гонки самостоятельно.

— В мороз страдают легкие, дыхательная система, поэтому катаемся либо с сосками, либо в масках. Естественно, дышать приходится чаще, глубже, это может очень плохо сказаться на здоровье, — рассказал Даниил Серохвостов.

Биатлонист, напомним, выступает за Сборную команду России. Серохвостов — победитель и призёр этапов Кубка мира, а также Чемпион России в спринте.

Именно Даниил стал одним из героев утреннего видео комментатора Дмитрия Губерниева. Он сообщил спортсменам об отмене гонок, после чего Серохвостов театрально упал в обморок.

Напомним, также «Наш город» писал о том, что старт в Тюмени все-таки состоялся. Контрольную гонку для своих спортсменов провел тренер Шашилов, к девушкам присоединились также биатлонисты Бажин и Томшин.

В беседе с «Матч ТВ», кстати, Серохвостов отметил, что в шоке от того, что его коллеги по цеху все-таки решились на гонку.

#Спорт#Тюмень#Биатлон#Инна Доровская#Гонки#Серохвостов
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