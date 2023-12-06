«Отнесся положительно». Биатлонист Серохвостов прокомментировал отмену гонок в Тюмени

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Если бы старт не отменили, отметил спортсмен в разговоре с журналистами «Матч ТВ», пришлось бы советоваться с врачом, и, возможно, сниматься с гонки самостоятельно.
— В мороз страдают легкие, дыхательная система, поэтому катаемся либо с сосками, либо в масках. Естественно, дышать приходится чаще, глубже, это может очень плохо сказаться на здоровье, — рассказал Даниил Серохвостов.
Биатлонист, напомним, выступает за Сборную команду России. Серохвостов — победитель и призёр этапов Кубка мира, а также Чемпион России в спринте.
Именно Даниил стал одним из героев утреннего видео комментатора Дмитрия Губерниева. Он сообщил спортсменам об отмене гонок, после чего Серохвостов театрально упал в обморок.
Напомним, также «Наш город» писал о том, что старт в Тюмени все-таки состоялся. Контрольную гонку для своих спортсменов провел тренер Шашилов, к девушкам присоединились также биатлонисты Бажин и Томшин.
В беседе с «Матч ТВ», кстати, Серохвостов отметил, что в шоке от того, что его коллеги по цеху все-таки решились на гонку.