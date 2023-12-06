МТС модернизировала сеть на термальном источнике «Верхний бор» в Тюмени

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета в сети LTE у отдыхающих выросла на 30 процентов. Установка дополнительного телеком-оборудования позволила обеспечить любителей загородного отдыха высокоскоростным интернетом на территории SPA-отеля и гостиничного комплекса «Открытый термальный бассейн».
По данным нашей Big Data «Верхний бор» является одним из самых востребованных мест отдыха горожан и гостей термальной столицы, где на зимних каникулах мы прогнозируем рост трафика пользователей. Помимо тюменцев чаще всего сюда приезжают на несколько дней туристы из Екатеринбурга, Югры, Курганской и Омской областей. Мы заранее расширили емкость сети, чтобы отдыхающие почувствовали сибирское гостеприимство и цифровой комфорт, — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.