МТС модернизировала сеть на термальном источнике «Верхний бор» в Тюмени

В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета в сети LTE у отдыхающих выросла на 30 процентов. Установка дополнительного телеком-оборудования позволила обеспечить любителей загородного отдыха высокоскоростным интернетом на территории SPA-отеля и гостиничного комплекса «Открытый термальный бассейн».