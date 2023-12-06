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Каток площадью 4 тысячи квадратных метров откроется в центре Тюмени

Каток площадью 4 тысячи квадратных метров откроется в центре Тюмени

6 декабря 2023, 10:10
Фото: 1MI
Самый большой каток Тюмени скоро откроют для активного отдыха жителей. Об этом сообщают городские чиновники. Площадь ледового покрытия на Цветном бульваре составит больше 4 тысяч квадратных метров.

Там подготовят качественное ледовое покрытие. А открытие катка сопроводят ярким шоу. Департамент спорта и молодежной политики Тюмени также делится кадрами работ, которые сейчас проводят на Цветном бульваре.

Фото: Департамент спорта и молодежной политики Тюмени

Так, там уже смонтированы каркасы большей части ограждений. У катка будет множество дорожек, его подсветят иллюминацией. Ранее «Наш город» рассказывал, что местные власти сравнивают будущее тюменское пространство с катком на ВДНХ в Москве.

#Общество#Тюмень#Новый год#Каток#Цветной бульвар#Шоу#Инна Доровская#Иллюминация
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