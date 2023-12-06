Каток площадью 4 тысячи квадратных метров откроется в центре Тюмени

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Там подготовят качественное ледовое покрытие. А открытие катка сопроводят ярким шоу. Департамент спорта и молодежной политики Тюмени также делится кадрами работ, которые сейчас проводят на Цветном бульваре.
Так, там уже смонтированы каркасы большей части ограждений. У катка будет множество дорожек, его подсветят иллюминацией. Ранее «Наш город» рассказывал, что местные власти сравнивают будущее тюменское пространство с катком на ВДНХ в Москве.