Итоги дня в Тюмени: что будет с Турой, нет актировок, инопредприниматели, Бережной

При Смирнове Чукотская полиция добилась 75% раскрываемости преступлений. По этому показателю регион занял четвертое место в стране — в округе были раскрыты все убийства, разбойные нападения, грабежи и угоны. В 2022 году раскрываемость составила 72,9 % — это был лучший результат в Дальневосточном федеральном округе. В то же время в Тюменской области результаты по раскрываемости падали год от года.