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Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

Итоги дня в Тюмени: что будет с Турой, нет актировок, инопредприниматели, Бережной

Итоги дня в Тюмени: что будет с Турой, нет актировок, инопредприниматели, Бережной

6 декабря 2023, 16:11
Фото: 1MI
Дайджест событий за 6 декабря в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

«Инопредприниматели»: какие зарубежные компании ведут свой бизнес в Тюменской области

Не смотря на санкции и сложные отношения между Россией и западными странами, некоторые зарубежные компании продолжают строить свой бизнес в нашей стране. В Тюменской области также есть фирмы, принадлежащие иностранцам, в том числе из США.

Подробно о том, какие зарубежные компании и на чем зарабатывают в Тюмени, а также сколько местных коммерсантов скрывается в офшорах, рассказывается в спецпроекте «Нашего города» — «Инопредприниматели».

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Тюмень сковали аномальные морозы, но актировок нет

В Тюменской области из-за аномальных морозов введен режим повышенной готовности. Автомобилистов настоятельно просят воздержаться от дальних поездок.

По причине сильного похолодания ученики первой смены с 1-4 класс в Тюмени сегодня остались дома. Однако второй смене повезло меньше, актировку для них отменили и это при том, что к вечеру в городе стало еще морознее.

Такое решение властей вызвало волну возмущения школьников и их родителей. Дети уже второй день подряд заваливают жалобами на отсутствие актировок главу Лиги Безопасного Интернета Екатерину Мизулину. Взрослые пишут свои претензии в городских пабликах.

Чиновники же ссылаются на утвержденный регламент, в котором прописаны условия для отмены очных занятий.

«Дежурный департамента образования получает от гидрометцентра информацию о температуре наружного воздуха и скорости ветра. На основании этого принимается решение дежурным — об отмене или не отмене занятий. Если ситуация пограничная или предвидится понижение температуры, решение об отмене занятий принимается коллегиально», — пояснил «Нашему городу» начальник отдела материально-технического развития образовательных учреждений администрации Тюмени Анатолий Иванов.
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Как морозы отразятся на состоянии тюменской Туры

В Тюмень пришла настоящая сибирская зима. В ближайшие дни региону предстоит пережить аномально низкие температуры, в некоторые дни столбик термометра может опуститься до -38С. Для начала декабря такие морозы считаются аномальными. Как экстремальные холода скажутся на Туре и разольется ли река весной, «Нашему городу» рассказали эксперты.

Так, гидролог Андрей Расаев пояснил, что вода занимает намного больше места, чем лед и снег, а потому, когда весной Тура будет оттаивать, скопившиеся на ней зимние осадки пойдут в зачет уровня воды.

«Процесс питания талыми водами — это важная часть экосистемы таких водных объектов, как Тура. В ходе этого процесса обновляются водные ресурсы водоемов. А потому чем холоднее и снежнее зима, там сильнее разольется река весной», — говорит ученый.

Его коллеги также надеются на снежную зиму и умеренные морозы.

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В управление МВД по Тюменской области назначили нового начальника

Начальником управления МВД по Тюменской области назначен полковник Александр Смирнов. Ранее он возглавлял УМВД по Чукотскому округу.

До перевода в Тюменскую область Смирнов успел поработать в пяти регионах. Свою карьеру он начал оперативником в родном Орле, а перед последним назначением возглавлял окружную полицию Чукотки. Также он успел поработать на руководящих должностях в Новгородской области, Республике Марий Эл и Чувашской Республике.

При Смирнове Чукотская полиция добилась 75% раскрываемости преступлений. По этому показателю регион занял четвертое место в стране — в округе были раскрыты все убийства, разбойные нападения, грабежи и угоны. В 2022 году раскрываемость составила 72,9 % — это был лучший результат в Дальневосточном федеральном округе. В то же время в Тюменской области результаты по раскрываемости падали год от года.

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Осужденный на пожизненное за убийство школьницы тюменец настаивает на своей невиновности

Тюменец Виталий Бережной приговорен к пожизненному сроку за изнасилование и убийство 8-летней школьницы Анастасии Муравьевой. Его адвокат Анастасия Волк уверяет, что ее подзащитный не намерен сдаваться и продолжит настаивать на своей невиновности. К этому он также призывает других людей.

«Его ещё не этапировали, хотя администрация получила бумагу от суда о вступлении в законную силу приговора ещё 20 ноября. Виталий к этапу готов. Близкие и родные с ним постоянно на связи. Их моральная поддержка придает ему сил. Его отец и дети недавно были у него на свидании. До этого суд не разрешал им видеться больше года. За эти полгода после приговора он прочитал всю библиотеку в СИЗО, в том числе духовную. Так что принимает обстоятельства с терпением», — рассказала правозащитница.
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