Инспекторы ДПС помогли мужчинам, застрявшим на трассе по дороге в Тюмень

Инспекторы ДПС спасли двух мужчин, машина которых сломалась по дороге в Тюмень

Водитель и его пассажир ехали из Салехарда в Тюмень. Было уже достаточно темно и холодно, близилась ночь, но случилось так, что машина сломалась посреди трассы.