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Инспекторы ДПС спасли двух мужчин, машина которых сломалась по дороге в Тюмень

Инспекторы ДПС помогли мужчинам, застрявшим на трассе по дороге в Тюмень

6 декабря 2023, 04:27
Фото: 1MI

Инспекторы ДПС спасли двух мужчин, машина которых сломалась по дороге в Тюмень

Водитель и его пассажир ехали из Салехарда в Тюмень. Было уже достаточно темно и холодно, близилась ночь, но случилось так, что машина сломалась посреди трассы.

Автомобилисту не оставалось ничего, кроме как позвонить по номеру «112». На помощь к попавшим в беду людям тут же выдвинулись инспекторы ДПС из города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа.

Дорожные полицейские предложили замерзшим мужчинам согреться в служебном авто, а позже помогли им добраться до города. Там мужчины поселились в гостинице, а машина отправилась в ремонт.

Ранее «Наш город» сообщал, что в период морозов на тюменских трассах организовали патрулирование. Это необходимо для обеспечения безопасности водителей.

Пункты обогрева придут на помощь тюменским автомобилистам
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#Общество#Происшествия#Тюменская область#ГИБДД#Дороги#Безопасность на дорогах#Помощь#Любовь Селезнева
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