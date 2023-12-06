Инспекторы ДПС помогли мужчинам, застрявшим на трассе по дороге в Тюмень

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Updated Сегодня, 04:37
Автомобилисту не оставалось ничего, кроме как позвонить по номеру «112». На помощь к попавшим в беду людям тут же выдвинулись инспекторы ДПС из города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа.
Дорожные полицейские предложили замерзшим мужчинам согреться в служебном авто, а позже помогли им добраться до города. Там мужчины поселились в гостинице, а машина отправилась в ремонт.
Ранее «Наш город» сообщал, что в период морозов на тюменских трассах организовали патрулирование. Это необходимо для обеспечения безопасности водителей.