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Жителю Тобольска вынесли приговор за аварию с пострадавшим

Житель Тобольска получил срок за ДТП, в котором пострадал его пассажир

5 декабря 2023, 06:42
Фото: Midjourney

Жителю Тобольска вынесли приговор за аварию с пострадавшим

Мужчина сел пьяным за руль и не справился с управлением. Автомобиль влетел в дерево.
Сюжет
ДТП

Тобольский районный суд вынес приговор местному жителю. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Суд установил, что мужчина стал виновником аварии в апреле 2023 года. В ночное время он пьяным сел за руль Folkswagen Polo и, проезжая по Комсомольскому проспекту, не справился с управлением автомобилем.

Машину занесло, она вылетела на встречную полосу и врезалась в дерево. В результате аварии пострадал пассажир, сидевший на переднем сиденье непристегнутым.

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Мужчина добровольно выплатил потерпевшему 170 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба. В зале суда он полностью признал вину.

Водителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком на год. Также мужчину лишили прав на полтора года.

Ранее «Наш город» сообщал, что на тюменской трассе произошла массовая авария с летальным исходом. Столкнулись фура и три легковых автомобиля.

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