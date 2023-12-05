Житель Тобольска получил срок за ДТП, в котором пострадал его пассажир

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Тобольский районный суд вынес приговор местному жителю. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Суд установил, что мужчина стал виновником аварии в апреле 2023 года. В ночное время он пьяным сел за руль Folkswagen Polo и, проезжая по Комсомольскому проспекту, не справился с управлением автомобилем.
Машину занесло, она вылетела на встречную полосу и врезалась в дерево. В результате аварии пострадал пассажир, сидевший на переднем сиденье непристегнутым.
Мужчина добровольно выплатил потерпевшему 170 тысяч рублей в качестве возмещения морального ущерба. В зале суда он полностью признал вину.
Водителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком на год. Также мужчину лишили прав на полтора года.
Ранее «Наш город» сообщал, что на тюменской трассе произошла массовая авария с летальным исходом. Столкнулись фура и три легковых автомобиля.