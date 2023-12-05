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В Тюменской области растет число ВИЧ-инфицированных людей

Все больше жителей тюменских сел заболевают ВИЧ-инфекцией

5 декабря 2023, 03:52
Фото: 1MI

В Тюменской области растет число ВИЧ-инфицированных людей

Из года в год список регионов, где наблюдается сложная ситуация с ВИЧ, не меняется. В 2022 году в Тюменской области выросло число инфицированных людей.

По данным сайта «Если быть точным», в регионе на 100 тысяч населения приходится 79 новых случаев заболевания. Выросла заболеваемость среди сельского населения в частности, что нехарактерно для ВИЧ-инфекции: 60-97 случаев на 100 тысяч человек. Это означает, что инфекция охватывает все более широкие слои населения.

Также отмечено, что Тюменская область попала в число регионов, в которых высок процент ВИЧ-инфицированных женщин, прервавших беременность. От общего числа абортов 3,6% сделаны тюменками с ВИЧ. Точно сказать, какая доля абортов сделана по собственному желанию, а какая по медицинским показаниям — невозможно.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские общественники создали петицию с требованием признать старость болезнью. По их мнению, это поможет в решении демографических проблем.

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#Инфекция#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Здоровье#Статистика#ВИЧ#Любовь Селезнева
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