Все больше жителей тюменских сел заболевают ВИЧ-инфекцией

По данным сайта «Если быть точным», в регионе на 100 тысяч населения приходится 79 новых случаев заболевания. Выросла заболеваемость среди сельского населения в частности, что нехарактерно для ВИЧ-инфекции: 60-97 случаев на 100 тысяч человек. Это означает, что инфекция охватывает все более широкие слои населения.