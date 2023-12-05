Все больше жителей тюменских сел заболевают ВИЧ-инфекцией

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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По данным сайта «Если быть точным», в регионе на 100 тысяч населения приходится 79 новых случаев заболевания. Выросла заболеваемость среди сельского населения в частности, что нехарактерно для ВИЧ-инфекции: 60-97 случаев на 100 тысяч человек. Это означает, что инфекция охватывает все более широкие слои населения.
Также отмечено, что Тюменская область попала в число регионов, в которых высок процент ВИЧ-инфицированных женщин, прервавших беременность. От общего числа абортов 3,6% сделаны тюменками с ВИЧ. Точно сказать, какая доля абортов сделана по собственному желанию, а какая по медицинским показаниям — невозможно.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские общественники создали петицию с требованием признать старость болезнью. По их мнению, это поможет в решении демографических проблем.