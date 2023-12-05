В Тюменской слободе стартовали продажи нового ЖК

В зависимости от приоритета при покупке жилья можно выбрать любую секцию от 7-го до 17-го этажа. 470 квартир различной планировки и 500 парковочных мест. Новая очередь особенна и тем, что в проекте детально отработаны все планировочные решения, все запросы, которые поступали от партнеров застройщика, а также новые тренды архитектуры. Например, в этих домах все квартиры оборудованы летними помещениями — балконы, лоджии, террасы. У проекта есть еще одна очень важная отличительная черта — урбан-виллы на 7 и 8 этажах.