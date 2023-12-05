В Тюменской слободе стартовали продажи нового ЖК

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
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Updated Сегодня, 06:06
В 2023 году тюменцы все чаще стали уделять пристальное внимание качеству жизни, в том числе при выборе нового жилья. Именно поэтому самым притязательным покупателям стоит обратить внимание на уникальный проект — «Уездные кварталы». В районе Тюменской слободы расположился маленький город с комфортабельными домами, где продумано абсолютно все. Первый дом в новом квартале на юге Тюмени начали возводить в прошлом году, но квартиры раскуплены уже на 90%, а их счастливые владельцы получат ключи в начале 2024 года.
Для тех, кто уже успел оценить качество, доступность и эргономичность «Уездного Квартала», но не приобрел в нем жилье, застройщик «Мидгард Рус» презентовал вторую очередь строительства, необычное решение которой стало уникальностью этого проекта. Несколько домов разной этажности в одном объекте. Здесь все рассчитано на создание наиболее выгодных условий для покупателя. Полностью закрытая территория квартала, система видеонаблюдения, спортивные площадки, зоны отдыха и сквер с фонтаном во дворе.
Мы сохранили и будем сохранять дальше главный тезис нашего проекта — двор оазис, в котором много зелени и деревьев. Уже видно, как мы реализовываем это в первом квартале, а второй будет еще больше удивлять, — рассказал директор по продажам ЖК «Уездные кварталы».
В зависимости от приоритета при покупке жилья можно выбрать любую секцию от 7-го до 17-го этажа. 470 квартир различной планировки и 500 парковочных мест. Новая очередь особенна и тем, что в проекте детально отработаны все планировочные решения, все запросы, которые поступали от партнеров застройщика, а также новые тренды архитектуры. Например, в этих домах все квартиры оборудованы летними помещениями — балконы, лоджии, террасы. У проекта есть еще одна очень важная отличительная черта — урбан-виллы на 7 и 8 этажах.
Застройщик при проектировании новой очереди опирался не только на свой опыт, но и искал оптимальные решения вместе с инициативами горожан. В связи с этим, со слов представителей компании, эволюция продукта будет видна невооруженным глазом как для профессионала, так и для покупателя.
Компания-застройщик нашла наиболее выгодное решения для строительства домов, уделив огромную роль естественному освещению помещений. Все квартиры спроектированы так, чтобы в них было максимально светло и уютно. В каждой предусмотрено специальное место для установки кондиционеров.
При выборе квартиры очень важны транспортная и социальная инфраструктуры. В нашем случае она очень развита. В шаговой доступности уже сдана новая школа, рядом с кварталом работают два садика. Недалеко есть еще одна школа и поликлиника, а также остановки общественного транспорта, — отметил представитель компании.
Большинство квартир в новой очереди «Уездных кварталов» — двухкомнатные. Все потому, что застройщик, в первую очередь, опирается на актуальную потребность покупателя. Однако и других вариаций огромное количество: можно найти любой подходящий для себя вариант. Кроме того, «Мирград Рус» не обошел вниманием коммерческую недвижимость, спроектировав отдельное двухэтажное здание под офисные и торговые помещения.
Новую очередь планируют сдать в конце 2025 года, а отметить новоселье счастливые обладатели квартир смогут уже в 2026 году. Приобрести жилье можно наиболее удобным для каждого способом — с помощью ипотеки, со 100% оплатой, с рассрочкой с первоначальным взносом 30-50% и посредством обмена старой квартиры на новую. Постоянных клиентов компания очень ценит и делает для них хорошие скидки. При полной оплате также предусмотрен выгодный бонус.
Ознакомиться со всеми преимуществами жилого комплекса «Уездные кварталы» и приобрести квартиру по выгодной цене можно в отделе продаж по телефону +7 (3452) 39-47-81.
Офис продаж «Уездные кварталы»,
Тюмень, ул. В. Подшибякина, д. 9, ст. 1,
Тел.: +7 (3452) 39-47-81,
Застройщик — ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация на сайте Наш.дом.рф. Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк» и другие банки.