В Тюменской области отец и сын обвиняются в изнасиловании девятилетней девочки

Суд оставил под стражей двух жителей села Армизонское — отца и сына, которые обвиняются в изнасиловании девятилетней девочки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба судов Тюменской области, отметив, что мужчины свою вину отрицают, но экспертиза подтверждает их причастность.