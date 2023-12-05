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Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

В Тюменской области отец и сын обвиняются в изнасиловании девятилетней девочки

В Тюменской области отец и сын обвиняются в изнасиловании девятилетней девочки

5 декабря 2023, 13:07
Фото: 1MI
Суд оставил под стражей двух жителей села Армизонское — отца и сына, которые обвиняются в изнасиловании девятилетней девочки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба судов Тюменской области, отметив, что мужчины свою вину отрицают, но экспертиза подтверждает их причастность.

По версии следствия, преступление родственники совершили в мае этого года.

«Обвиняемые, находясь в Армизонском, изнасиловали девочку 2014 года рождения. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемые не признают. Но их причастность к изнасилованию подтверждается медэкспертизами и другими доказательствами», — пояснили в ведомстве.

До завершения следствия армизонцы проведут в СИЗО. Суд оставил их под стражей до 22 февраля 2024 года.

Напомним, в прошлом месяце тюменский суд за педофилию отправил на четырнадцать лет в колонию 58-летнего мигранта. Следствию удалось доказать, что мужчина шесть раз насиловал свою маленькую падчерицу.

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#Общество#Происшествия#Ирина Швецова#Сексуальное насилие#Насилие#Педофилия
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