В Тюменской области отец и сын обвиняются в изнасиловании девятилетней девочки

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
По версии следствия, преступление родственники совершили в мае этого года.
«Обвиняемые, находясь в Армизонском, изнасиловали девочку 2014 года рождения. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемые не признают. Но их причастность к изнасилованию подтверждается медэкспертизами и другими доказательствами», — пояснили в ведомстве.
До завершения следствия армизонцы проведут в СИЗО. Суд оставил их под стражей до 22 февраля 2024 года.
Напомним, в прошлом месяце тюменский суд за педофилию отправил на четырнадцать лет в колонию 58-летнего мигранта. Следствию удалось доказать, что мужчина шесть раз насиловал свою маленькую падчерицу.