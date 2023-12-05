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В Тюмени появится памятник коту-пожарному Семену

В Тюмени возведут памятник в честь кота-пожарного Семена

5 декабря 2023, 06:24
Фото: Midjourney

В Тюмени появится памятник коту-пожарному Семену

Семен погиб весной под колесами машины. Увековечить память о нем просили местные жители.

В Тюмени появится памятник, посвященный коту-пожарному Семену. Как сообщают в телеграм-канале МЧС России, письма с просьбами увековечить память о знаменитом коте поступают от жителей города.

Инициативу поддерживают как личный состав МЧС, так и администрация Тюмени. Проект будущего монумента уже разработан, памятник предлагается установить возле пожарной части №135.

Фото: МЧС России / Телеграм

Коту Семену было три года, весной этого года он погиб под колесами машины. В память о нем огнеборцы написали песню, а в МЧС России сформировали кошачий отряд «Семенычи», в котором служат более 150 животных.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменской пожарной части появился кот Сеня. Он пришел на смену Марусе, которая несет «службу» в подразделении уже порядка восьми лет.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Животные#Новости тюмени#МЧС#Памятники#Кот#Кот Семен#Кот-пожарный#Любовь Селезнева
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