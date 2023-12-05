В Тюмени возведут памятник в честь кота-пожарного Семена

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В Тюмени появится памятник, посвященный коту-пожарному Семену. Как сообщают в телеграм-канале МЧС России, письма с просьбами увековечить память о знаменитом коте поступают от жителей города.
Инициативу поддерживают как личный состав МЧС, так и администрация Тюмени. Проект будущего монумента уже разработан, памятник предлагается установить возле пожарной части №135.
Коту Семену было три года, весной этого года он погиб под колесами машины. В память о нем огнеборцы написали песню, а в МЧС России сформировали кошачий отряд «Семенычи», в котором служат более 150 животных.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменской пожарной части появился кот Сеня. Он пришел на смену Марусе, которая несет «службу» в подразделении уже порядка восьми лет.