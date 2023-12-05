В Тобольске девочка-инвалид оказалась отрезана от мира из-за отсутствия пандуса

В Тобольске девочка-инвалид не может покинуть дом из-за отсутствия пандуса

Мать девочки-инвалида обратилась в прокуратуру Тобольска: ее дочь не может выйти из дома и самостоятельно посещать школу, так как вход в подъезд и лестница не приспособлены для колясочников.