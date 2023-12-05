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В Тобольске девочка-инвалид не может покинуть дом из-за отсутствия пандуса

В Тобольске девочка-инвалид оказалась отрезана от мира из-за отсутствия пандуса

5 декабря 2023, 07:30
Фото: 1MI

В Тобольске девочка-инвалид не может покинуть дом из-за отсутствия пандуса

Мать девочки-инвалида обратилась в прокуратуру Тобольска: ее дочь не может выйти из дома и самостоятельно посещать школу, так как вход в подъезд и лестница не приспособлены для колясочников.

После жалобы женщины была проведена проверка, по результатам которой районная прокуратура обратилась в суд с заявлением на администрацию города из-за нарушения прав инвалидов.

По решению суда, администрация будет обязана обустроить подъезд дома подъемным механизмом и обеспечить девочке возможность передвигаться самостоятельно. За исполнением судебного решения следит прокуратура.

Ранее «Наш город» сообщал, то тюменское отделение СФР задолжало инвалидам более 157 миллионов рублей. Люди приобретали средства реабилитации за свой счет, но положенной компенсации не получали.

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#Общество#Администрация#Тюменская область#Тюменцы#Тобольск#Нарушения#Инвалиды#Инвалиды-колясочники#Дискриминация прав инвалидов#Любовь Селезнева
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