В Тобольске девочка-инвалид оказалась отрезана от мира из-за отсутствия пандуса

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
После жалобы женщины была проведена проверка, по результатам которой районная прокуратура обратилась в суд с заявлением на администрацию города из-за нарушения прав инвалидов.
По решению суда, администрация будет обязана обустроить подъезд дома подъемным механизмом и обеспечить девочке возможность передвигаться самостоятельно. За исполнением судебного решения следит прокуратура.
Ранее «Наш город» сообщал, то тюменское отделение СФР задолжало инвалидам более 157 миллионов рублей. Люди приобретали средства реабилитации за свой счет, но положенной компенсации не получали.