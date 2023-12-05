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Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Тюменцы увидели ночью световые столбы

В небе над Тюменью ночью появились световые столбы. Фото

5 декабря 2023, 05:38
Фото: ВК Мой город Тюмень

Тюменцы увидели ночью световые столбы

Жители Тюмени сегодня ночью стали свидетелями необычного природного явления — горожане заметили световые столбы. Фотографии редкого атмосферного явления горожане опубликовали в социальных сетях.
Фото: ВК Калининский район. Тюмень.

Как пояснили астрономы, световые столбы являются разновидность гало. Их появлении способствуют погодные условия, а именно морозная погода, безветрие. Плоские кристаллики льда в воздухе под определенным углом от источника освещения создают необычный световой эффект.

Световой столб на буровойСветовой столб на буровой
Световой столб на буровой
Фото: ВК Калининский район. Тюмень.

Отметим, в ночь с понедельника на вторник, с 4 на 5 декабря, столбики термометров опускались до -20…-22. В настоящее время в областной столице температура воздуха составляет -12. К вечеру ожидается похолодание до -18…-20.

Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре минувшего года тюменцы стали свидетелями природного явления гало — в небе над областной столицей появилось три Солнца. Оптическая иллюзия возникла из-за морозной погоды.

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