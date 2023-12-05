В небе над Тюменью ночью появились световые столбы. Фото

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Как пояснили астрономы, световые столбы являются разновидность гало. Их появлении способствуют погодные условия, а именно морозная погода, безветрие. Плоские кристаллики льда в воздухе под определенным углом от источника освещения создают необычный световой эффект.
Отметим, в ночь с понедельника на вторник, с 4 на 5 декабря, столбики термометров опускались до -20…-22. В настоящее время в областной столице температура воздуха составляет -12. К вечеру ожидается похолодание до -18…-20.
Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре минувшего года тюменцы стали свидетелями природного явления гало — в небе над областной столицей появилось три Солнца. Оптическая иллюзия возникла из-за морозной погоды.