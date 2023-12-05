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Posted 5 декабря, 11:53

Published 5 декабря, 11:53

Modified Сегодня, 20:59

Updated Сегодня, 20:59

В медучреждениях Тюменской области применяют новые методы подбора персонала

В медучреждениях Тюменской области применяют новые методы подбора персонала

5 декабря 2023, 11:53
Фото: Midjourney
С 1 сентября тюменские медучреждения внедряли пилотные проекты: «Поиск и подбор персонала» и «Адаптация новых сотрудников». Накануне промежуточные итоги эксперимента обсудили специалисты кадрового центра МИАЦ и руководители отделов по управлению персоналом городских поликлиник №1 и №5, ОКБ №1.

Так, в поликлинике №1 реализовали поиск и подбор персонала в соответствии с рекомендациями. В результате вакансии закрываются быстрее, а между сотрудниками равномерно распределена рабочая нагрузка.

В поликлинике №5, ОКБ №1 и ССМП новый сотрудник при трудоустройстве получает книгу и пакет новичка, план адаптации и участвует в адаптационных мероприятиях. Благодаря этому кандидаты быстрее осваиваются на рабочем месте, лучше понимают корпоративную культуру и узнают о перспективах развития в учреждении.

Всего в пилотных проектах участвует 11 медорганизаций региона С нового года проекты будут внедряться во все подведомственные медучреждения.

Также напомним, кадровая политика в учреждениях здравоохранения является одним из приоритетных направлений развития медицины Тюменской области. Благодаря системной работе в этом направлении и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», в последние годы штаты городских поликлиник и больниц пополняются высокопрофессиональными специалистами, а в сельскую местность приезжают работать молодые врачи и фельдшеры.

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