В медучреждениях Тюменской области применяют новые методы подбора персонала

Posted 5 декабря, 11:53
Published 5 декабря, 11:53
Modified Сегодня, 20:59
Updated Сегодня, 20:59
Так, в поликлинике №1 реализовали поиск и подбор персонала в соответствии с рекомендациями. В результате вакансии закрываются быстрее, а между сотрудниками равномерно распределена рабочая нагрузка.
В поликлинике №5, ОКБ №1 и ССМП новый сотрудник при трудоустройстве получает книгу и пакет новичка, план адаптации и участвует в адаптационных мероприятиях. Благодаря этому кандидаты быстрее осваиваются на рабочем месте, лучше понимают корпоративную культуру и узнают о перспективах развития в учреждении.
Всего в пилотных проектах участвует 11 медорганизаций региона С нового года проекты будут внедряться во все подведомственные медучреждения.
Также напомним, кадровая политика в учреждениях здравоохранения является одним из приоритетных направлений развития медицины Тюменской области. Благодаря системной работе в этом направлении и региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», в последние годы штаты городских поликлиник и больниц пополняются высокопрофессиональными специалистами, а в сельскую местность приезжают работать молодые врачи и фельдшеры.