В медучреждениях Тюменской области применяют новые методы подбора персонала

В поликлинике №5, ОКБ №1 и ССМП новый сотрудник при трудоустройстве получает книгу и пакет новичка, план адаптации и участвует в адаптационных мероприятиях. Благодаря этому кандидаты быстрее осваиваются на рабочем месте, лучше понимают корпоративную культуру и узнают о перспективах развития в учреждении.