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Published Сегодня, 11:46

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Updated Сегодня, 11:48

УСТЭК встретилась с местными товаропроизводителями на Дне поставщика

УСТЭК встретилась с местными товаропроизводителями на Дне поставщика

5 декабря 2023, 11:46
Фото: пресс-служба УСТЭК
Сотрудники УСТЭК приняли участие в Дне поставщика, организованном по инициативе Союза «Торгово-промышленная палата Тюменской области». На одной площадке собрались представители более 100 компаний тюменских товаропроизводителей.

Являясь единой теплоснабжающей организацией на территории города Тюмени, УСТЭК входит в состав членов Торгово-промышленной палаты Тюменской области и выступает крупным потенциальным закупщиком. Такая встреча, организованная в формате B2B переговоров, дала возможность плодотворно пообщаться с местными предпринимателями, задать интересующие вопросы, выбрать партнеров для дальнейшего сотрудничества.

УСТЭК с товаропроизводителями на Дне поставщикаУСТЭК с товаропроизводителями на Дне поставщика
УСТЭК встретилась с товаропроизводителями на Дне поставщикаУСТЭК встретилась с товаропроизводителями на Дне поставщика
УСТЭК встретилась с товаропроизводителями на Дне поставщикаУСТЭК встретилась с товаропроизводителями на Дне поставщика
УСТЭК с товаропроизводителями на Дне поставщика
Фото: пресс-служба УСТЭК

На мероприятии представили свои товары и услуги предприниматели различных направлений экономики: от создателей корпоративных сувениров с местным колоритом до услуг в сфере дополнительного образования, обучения, повышения квалификации и IT-решений. Продукция, которую предлагают местные производители, удивила не только богатым выбором и качеством. Например, производители сибирских гостинцев наносят на упаковку рисунки, выполненные в технике домовой росписи. Такими рисунками украшали внутренние стены в деревянных избах именно в тюменских деревнях XIX века. Яркий самобытный дизайн упаковки пробуждает интерес к истории родного края, позволяет возродить старинные традиции, поэтому, бесспорно, заслуживает внимания.

УСТЭК благодарит организаторов события за продуктивный нетворкинг, потому что такие встречи дают немаловажную поддержку малому бизнесу и вносят значительный вклад в развитие потенциала региона.

#Ирина Швецова#УСТЭК
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