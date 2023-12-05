УСТЭК встретилась с местными товаропроизводителями на Дне поставщика

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Являясь единой теплоснабжающей организацией на территории города Тюмени, УСТЭК входит в состав членов Торгово-промышленной палаты Тюменской области и выступает крупным потенциальным закупщиком. Такая встреча, организованная в формате B2B переговоров, дала возможность плодотворно пообщаться с местными предпринимателями, задать интересующие вопросы, выбрать партнеров для дальнейшего сотрудничества.
На мероприятии представили свои товары и услуги предприниматели различных направлений экономики: от создателей корпоративных сувениров с местным колоритом до услуг в сфере дополнительного образования, обучения, повышения квалификации и IT-решений. Продукция, которую предлагают местные производители, удивила не только богатым выбором и качеством. Например, производители сибирских гостинцев наносят на упаковку рисунки, выполненные в технике домовой росписи. Такими рисунками украшали внутренние стены в деревянных избах именно в тюменских деревнях XIX века. Яркий самобытный дизайн упаковки пробуждает интерес к истории родного края, позволяет возродить старинные традиции, поэтому, бесспорно, заслуживает внимания.
УСТЭК благодарит организаторов события за продуктивный нетворкинг, потому что такие встречи дают немаловажную поддержку малому бизнесу и вносят значительный вклад в развитие потенциала региона.