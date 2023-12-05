Ушел из дома и пропал: в Тюмени ищут 37-летнего мужчину

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В ориентировке, которую опубликовали волонтеры поисково-спасательного отряда «ТюменьРегионСпас», указаны приметы пропавшего. Его рост — 186 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные, глаза карие.
В день исчезновения был одет в черную куртку, серую футболку, темно-синие штаны, белые кроссовки и синюю шапку.
Информацию о его местонахождении можно сообщить инфоргу поиска Виктории по номеру: 8-982-922-78-84, либо по телефону горячей линии: 8-800-600-59-52.
Ранее «Наш город» писал об исчезновении 13-летнего подростка. Сергей Сеничев пропал после занятий в школе. Его искали почти сутки и нашли живым.