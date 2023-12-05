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Published Сегодня, 04:19

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Updated Сегодня, 04:21

В Тюмени ищут ушедшего из дома мужчину

Ушел из дома и пропал: в Тюмени ищут 37-летнего мужчину

5 декабря 2023, 04:19
Фото: Midjourney

В Тюмени ищут ушедшего из дома мужчину

В Тюмени почти неделю назад пропал 37-летний мужчина. Вячеслав Евдокимов 30 ноября ушел из дома и не вернулся.

В ориентировке, которую опубликовали волонтеры поисково-спасательного отряда «ТюменьРегионСпас», указаны приметы пропавшего. Его рост — 186 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные, глаза карие.

В день исчезновения был одет в черную куртку, серую футболку, темно-синие штаны, белые кроссовки и синюю шапку.

Фото: ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи / ВКонтакте

Информацию о его местонахождении можно сообщить инфоргу поиска Виктории по номеру: 8-982-922-78-84, либо по телефону горячей линии: 8-800-600-59-52.

Ранее «Наш город» писал об исчезновении 13-летнего подростка. Сергей Сеничев пропал после занятий в школе. Его искали почти сутки и нашли живым.

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