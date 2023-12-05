Тюменская область сдала позиции в рейтинге благополучных регионов страны

Тюменская область заняла 20 место в рейтинге благополучных регионов страны

Тюменская область вошла во вторую десятку рейтинга благополучных регионов страны, заняв 20 место и уступив при этом 17 место, которое она занимала раньше, Республике Коми. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества, документ попал в распоряжение «Известий».