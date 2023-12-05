Тюменская область сдала позиции в рейтинге благополучных регионов страны

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Рейтинг был составлен на основе соотношения средней зарплаты к расчетной минимальной стоимости жизни, под которой подразумевается фиксированный набор товаров и услуг на одного человека в месяц.
Вместе с Тюменской областью и Республикой Коми, во вторую десятку вошли Иркутская область, Якутия, Красноярский край, Кемеровская и Московская области, Татарстан, Ленинградская и Амурская области.
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Помимо них, в ТОП-10 вошли Сахалинская и Магаданская области, Москва, Чукотка, Санкт-Петербург, Камчатский край и Мурманская область.
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменская область вошла в десятку лидеров рейтинга прозрачности закупок. Регион набрал 5 876 баллов и занял 8 место.