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Тюменская область заняла 20 место в рейтинге благополучных регионов страны

Тюменская область сдала позиции в рейтинге благополучных регионов страны

5 декабря 2023, 04:50
Фото: 1MI

Тюменская область заняла 20 место в рейтинге благополучных регионов страны

Тюменская область вошла во вторую десятку рейтинга благополучных регионов страны, заняв 20 место и уступив при этом 17 место, которое она занимала раньше, Республике Коми. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества, документ попал в распоряжение «Известий».

Рейтинг был составлен на основе соотношения средней зарплаты к расчетной минимальной стоимости жизни, под которой подразумевается фиксированный набор товаров и услуг на одного человека в месяц.

Вместе с Тюменской областью и Республикой Коми, во вторую десятку вошли Иркутская область, Якутия, Красноярский край, Кемеровская и Московская области, Татарстан, Ленинградская и Амурская области.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Помимо них, в ТОП-10 вошли Сахалинская и Магаданская области, Москва, Чукотка, Санкт-Петербург, Камчатский край и Мурманская область.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменская область вошла в десятку лидеров рейтинга прозрачности закупок. Регион набрал 5 876 баллов и занял 8 место.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Рейтинги#Новости тюмени#Любовь Селезнева
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