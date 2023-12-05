ООО «Электрон», работающее в импортозамещении, оспаривает арест счетов

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Три года назад в отношении ООО «Электрон» была инициирована процедура банкротства. Причиной стала задолженность по договору поставки. Все контракты были заморожены, и предприятию пришлось остановить производство. При этом компания продолжала работать. Новый собственник сделал все, чтобы она осталась на рынке. Дополнительные инвестиции позволили прекратить процедуру банкротства. Об этом пишет kp.ru.
Бенефициар компании Алексей Дмитрук рассказал, что сейчас у предприятия снова возникли трудности. Он отметил, что компания совместно с партнерами разработала и утвердила бизнес-план, согласно которому к 4-му кварталу 2024 года ожидались высокие показатели производства и значительные финансовые поступления. Однако после прекращения процедуры банкротства налоговая служба предъявила новые претензии и заблокировала расчетные счета компании, не предоставив ей возможности вдохнуть в производство новую жизнь. Основанием для блокировки стала доначисленная после проверки сумма налогов. Компания якобы перечисляла деньги по фиктивным поставкам и занижала налоговую базу.
По словам Дмитрукa, решение налоговой основано на сфабрикованных доказательствах.
В настоящее время решение по проверке рассматривается на уровне центрального аппарата ФНС России. Также компанией был подан судебный иск о признании налоговой задолженности безнадежной ко взысканию, поскольку налоговым органом пропущены все сроки для его осуществления. Кроме того, готовится обращение к уполномоченному по защите прав предпринимателей и в общероссийскую общественную организацию по поддержке предпринимательства «Опора России».
При этом вся хозяйственная деятельность предприятия оказалась практически парализованной. Алексей Дмитрук пояснил, что компания не может осуществлять платежи, получать кредитные средства, заключать контракты.
Бенефициар предприятия выразил надежду, что позиция суда будет взвешенной. Иначе придется обращаться в инспекцию ФНС России по управлению долгом с просьбой предоставить рассрочку для уплаты задолженности. Дмитрук подчеркнул: в компании не сомневаются, что смогут рассчитаться с бюджетом, даже если претензии будут признаны законными.
«Но нам нужна возможность для дальнейшего существования: снятие арестов с расчетных счетов», — сказал Дмитрук.
Он добавил, что такие действия со стороны ФНС никак не способствуют развитию отечественного бизнеса, хотя президент России Владимир Путин неоднократно говорил о важности таких мер.