ООО «Электрон», работающее в импортозамещении, оспаривает арест счетов

Бенефициар компании Алексей Дмитрук рассказал, что сейчас у предприятия снова возникли трудности. Он отметил, что компания совместно с партнерами разработала и утвердила бизнес-план, согласно которому к 4-му кварталу 2024 года ожидались высокие показатели производства и значительные финансовые поступления. Однако после прекращения процедуры банкротства налоговая служба предъявила новые претензии и заблокировала расчетные счета компании, не предоставив ей возможности вдохнуть в производство новую жизнь. Основанием для блокировки стала доначисленная после проверки сумма налогов. Компания якобы перечисляла деньги по фиктивным поставкам и занижала налоговую базу.