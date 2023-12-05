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На тюменской объездной автоцистерна перекрыла полностью движение из-за ДТП

На тюменской объездной автоцистерна перекрыла полностью движение из-за ДТП

5 декабря 2023, 06:58
Фото: 1MI
Несмотря на то, что на часах уже почти полдень, Тюмень до сих пор стоит в семибалльных пробках. Причиной заторов является, как выпавший ночь снег, так и многочисленные дорожно-транспортные происшествия.
Сюжет
ДТП
Фото: 2 ГИС

По данным сервиса 2 ГИС, в настоящее время на дорогах областной столицы произошло порядка десяти аварий. На объездной дороге на участке от Тополиной до Тобольского тракта из-за ДТП с большегрузом с цистерной оказалось полностью заблокировано движение в сторону Лесобазы.

«Колом все стоит! Такие пробки создали на пустом месте», — возмущаются водители.

До сих пор затруднено движение на Федюнинского — от ТЦ «Орион» до Червишевского тракта, Закалужской, Мельникайте — от Валерии Гнаровской до Республики, Профсоюзной — от Госпаровской до Республики, Малыгина, 50 лет ВЛКСМ, Мориса Тореза и т. д.

«С такими пробками скоро психолог понадобится», — сетуют автовладельцы.

Заметим, начало декабря не является самым напряженным в году на дорогах. Километровые фактически круглосуточные заторы тюменцев ожидают традиционно в конце месяца в преддверии Нового года. В минувшем году из-за предновогодней суеты областная столица стояла с 9-балльных пробках, а общественный транспорт ходил с отставанием от графика на 30 минут.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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