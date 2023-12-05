На Тюмень надвигаются экстремальные 40-градусные морозы

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
В течение дня среды температура воздуха составит -18…-23, местами до -28. При этом ожидаются снег, метель, северо-западный ветер 5-10 м/с с порывами до 16 м/с.
В ночь с 6 на 7 декабря в регионе ожидается похолодание — температура воздуха составит -30….-35, при прояснении до -40. Днем в четверг, 7 декабря, теплее не станет — столбики термометров не поднимутся выше -30….-36. При этом скорость северо-западного ветра составит 4-9 м/с.
В Тюмени сегодня к ночи температура воздуха опустится до -19….-20, однако из-за северного ветра будет ощущаться как -25. В среду утром столбики термометров покажут -18…-20, но уже к обеду опустятся до -25….-28, в ночные часы покажут -33…-34.
В четверг, 7 декабря, морозная погода в областной столице сохранится — температура воздуха составит -33….-35, но ощущаться будет как -38…-40. В пятницу, 8 декабря, теплее не станет — максимальная температура воздуха составит -31…-33.
Отметим, что ранее из-за прогноза синоптиков о предстоящих морозах в тюменской «Жемчужине Сибири» были перенесены даты биатлонных гонок. Спринт перенесен с 9 декабря на 6 декабря. Однако окончательное решение о проведении гонки будет приниматься в день соревнований.