На Тюмень надвигаются экстремальные 40-градусные морозы

В Тюмени сегодня к ночи температура воздуха опустится до -19….-20, однако из-за северного ветра будет ощущаться как -25. В среду утром столбики термометров покажут -18…-20, но уже к обеду опустятся до -25….-28, в ночные часы покажут -33…-34.