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Published Сегодня, 07:42

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Updated Сегодня, 07:44

В Тюмень идут аномальные морозы до -40

На Тюмень надвигаются экстремальные 40-градусные морозы

5 декабря 2023, 07:42
Фото: 1MI

В Тюмень идут аномальные морозы до -40

На юге Тюменской области в ближайшие дни ударят аномальные морозы — синоптики обещают понижение температуры воздуха до -40. Уже сегодня к вечеру похолодает до -23…-28, местами столбики термометров покажут -33.

В течение дня среды температура воздуха составит -18…-23, местами до -28. При этом ожидаются снег, метель, северо-западный ветер 5-10 м/с с порывами до 16 м/с.

В ночь с 6 на 7 декабря в регионе ожидается похолодание — температура воздуха составит -30….-35, при прояснении до -40. Днем в четверг, 7 декабря, теплее не станет — столбики термометров не поднимутся выше -30….-36. При этом скорость северо-западного ветра составит 4-9 м/с.

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В Тюмени сегодня к ночи температура воздуха опустится до -19….-20, однако из-за северного ветра будет ощущаться как -25. В среду утром столбики термометров покажут -18…-20, но уже к обеду опустятся до -25….-28, в ночные часы покажут -33…-34.

В четверг, 7 декабря, морозная погода в областной столице сохранится — температура воздуха составит -33….-35, но ощущаться будет как -38…-40. В пятницу, 8 декабря, теплее не станет — максимальная температура воздуха составит -31…-33.

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Отметим, что ранее из-за прогноза синоптиков о предстоящих морозах в тюменской «Жемчужине Сибири» были перенесены даты биатлонных гонок. Спринт перенесен с 9 декабря на 6 декабря. Однако окончательное решение о проведении гонки будет приниматься в день соревнований.

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