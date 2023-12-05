Лишил глаза: тюменец рассказал, зачем выстрелил в лицо незнакомцу на парковке

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В результате конфликта Максим Алиев лишился глаза. Стрелком оказался Дмитрий Иванов, который на следующий день после происшествия сам пришел в полицию с повинной. Об этом 72.RU рассказала адвокат обвиняемого Вероника Репеди. Также она объяснила позицию своего подзащитного и что послужило поводом для того, что он схватился за оружие.
По версии мужчины, все произошло на эмоциях. Он хотел припарковаться рядом с домом на инвалидное место. Вместе с ним в машине находились супруга и трое несовершеннолетних детей, один из которых имеет инвалидность. Как раз в этот момент с парковочного места отъехал автомобиль Максима Алиева. Дмитрий встал на его место. Но оказалось, что тот лишь хотел сдать назад. Как утверждает адвокат, потерпевший снова сдал и намерено прижал машину Иванова.
«Дмитрий ничего не понял, вышел из машины. Максим начал кричать и оскорблять: „Зачем ты так резко ездишь, баран?“. Дмитрий объяснил, что выехать не может, потому что он его прижал. Извинился, что не сразу понял намерений Максима совершить другой маневр. Попросил его проехать вперед, чтобы отъехать назад. Но случился конфликт. Дмитрий даже ответить ничего не смог, потому что боялся его», — пояснила Вероника Репеди.
Со слов обвиняемого, Алиев не собирался отъезжать и сидя в своей машине, кричал, что он мастер спорта по борьбе и может вырубить с одного удара. Когда Иванов вместе с семьей стали отходить к дому, тот открыл дверь своего автомобиля.
«Максим начал выходить из машины со словами: „Я тебя сейчас убью“. Из бардачка Дмитрий взял с собой травматический пистолет, чтобы отнести домой и убрать в сейф. Из-за того, что была конфликтная обстановка, обвиняемый перенервничал и выстрелил в Максима. Он даже не понял, как это сделал. Всё произошло быстро», — рассказала адвокат.
Дмитрий уверяет, что выстрелил не прицеливаясь, думал — попал в машину. Что было с потерпевшим он не видел, так как тот сел в свой автомобиль и отъехал.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье УК «Причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас им занимается следком. Дело переквалифицировано на «Покушение на убийство». Адвокат уверена, сделано это по надуманным обстоятельствам — при покушении на убийство нужно доказать умысел.
«В адрес Дмитрия пришла претензия, чтобы тот выплатил потерпевшему 15 миллионов. У нас обвиняемый обычный слесарь, который получает 25 тысяч рублей в месяц. У них таких денег нет. Также мы не согласны с квалификацией. Из обстоятельств дела следует, что умысла на лишение жизни потерпевшего не было. Он выстрелил случайно», — отметила Вероника Репеди.
У потерпевшего тоже есть своя версия событий. Он утверждает, что в конфликте виноват Дмитрий.
«Хотел развернуться задним ходом, воспользоваться инвалидным местом в качестве „карман“ для маневра. Меня подрезал незнакомый мне человек. Создал аварийную ситуацию, начал хамить, дерзить, провоцировать. Я не выдержал, думал, шугану его, без каких-либо намерений. И только дверь автомобиля открыл, привстал на одну ногу, и он сразу произвел мне выстрел в лицо. У меня нет глаза. Предстоит куча операций. Две я уже перенес. Вокруг лица кости некоторые раздроблены. Обезображено лицо», — рассказал изданию потерпевший.
Максим Алиев говорит, что обвиняемый отказывается от очной ставки с ним. В свою очередь адвокат Иванова заявила, что ее подзащитный просил у силовиков контакты потерпевшего, чтобы навестить его в больнице и извиниться, но ему было отказано.
По ее словам, Дмитрий готов возместить ущерб — в таких делах сумма материальной компенсации может доходить до 3 миллионов рублей.
В настоящее время расследование по делу о стрельбе на парковке еще продолжается.