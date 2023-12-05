Лишил глаза: тюменец рассказал, зачем выстрелил в лицо незнакомцу на парковке

По версии мужчины, все произошло на эмоциях. Он хотел припарковаться рядом с домом на инвалидное место. Вместе с ним в машине находились супруга и трое несовершеннолетних детей, один из которых имеет инвалидность. Как раз в этот момент с парковочного места отъехал автомобиль Максима Алиева. Дмитрий встал на его место. Но оказалось, что тот лишь хотел сдать назад. Как утверждает адвокат, потерпевший снова сдал и намерено прижал машину Иванова.