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Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Итоги дня в Тюмени: режиссер-педофил ушел на СВО, жалобы детей Мизулиной, новые термы

Итоги дня в Тюмени: режиссер-педофил ушел на СВО, жалобы детей Мизулиной, новые термы

5 декабря 2023, 15:56
Фото: Midjourney
Дайджест событий за 5 декабря в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша», работавший в Тюмени, уехал на СВО

Экс-режиссер киножурнала «Ералаш» Илья Белостоцкий, осужденный на 6,5 лет за педофилию, отправился из колонии в зону СВО. Такое решение он выбрал, чтобы его родные снова могли им гордиться. Свой поступок он сравнил с «харакири», когда самураи убивали себя, чтобы защить свою честь.

«Я хочу не словами, а делом, поступком ответить тем гадам, которые упекли меня за решетку. И тем стервятникам, которые облили грязью мое имя и растоптали честь моей семьи. Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход. Если я никому не нужен в режиссерском кресле, возможно, я пригожусь хотя бы в окопе», — написал в своих соцсетях Белостоцкий.

До суда, Илья Белостоцкий работал в Тюмени — здесь он снимал фильмы, проводил кастинги для «Ералаша». В 2020 году его задержали в Москве по обвинению в домогательствах к 13-летнему подростку.

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В Тюмени появится новый комплекс для отдыха — городские термы

Федеральная сеть центров здоровья и отдыха «Городские термы» откроет свою точку в Тюмени. Основатель франшизы Юрий Бычков рассказал, что под строительство комплекса уже выбран участок площадью 40 соток. Расположен он в новом поселке, но в каком именно бизнесмен раскрывать не стал.

Строительство центра запланировано на 2024 год, в него уже инвестировали порядка 180-200 миллионов рублей.

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В Тюменской полиции произошла управленческая ротация

В УМВД по Тюменской области сменился временно исполняющий обязанности начальника. На должность назначен полковник полиции Булат Хайруллин, ранее занимавший должность заместителя.

Вячеслав Шуляк, который бвл назначен врио регионального глава МВД в сентябре этого года, перешел на должность замначальника УМВД по Тюменской области.

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Школьники из Тюмени обратились к Мизулиной из-за отсутствия актировок в морозы

Школьники из сибирских регионов буквально завалили главу Лиги Безопасного Интернета Екатерину Мизулину жалобами на отсутствие актировок в морозы. По ее словам, за один день она получила более 200 таких сообщений. Есть среди них и от тюменских школьников.

«Здравствуйте, Екатерина. Так же в Тюмени. Актировок нет, в школу рано утром пробираемся по сугробам и в ветер. Про младшие классы вообще непонятно. По моему маленького ребенка замуровать в кучу одежды намного легче чем подростка, но 9-11 классы сидят на дистанте из-за актировки только при -35 (в такую погоду по ощущениям уже -45)», — возмущается автор обращения.

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В Тюменской области отец и сын изнасиловали 9-летнюю девочку

Тюменский следком расследует уголовное дело в отношении двух жителей села Армизонское, которые обвиняются в изнасиловании девочки 2014 года рождения. Обвиняемые приходятся друг другу близкими родственниками.

По версии следствия, отец и сын изнасиловали ребенка в мае этого года. Мужчины свою вину не признают, но результаты медицинской экспертизы подтвердили их причастность к преступлению. На время расследования обвиняемые будут сидеть в СИЗО.

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