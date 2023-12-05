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В Тюмени оштрафовали двух перевозчиков за срывы рейсов

Двух тюменских перевозчиков наказали за срывы рейсов

5 декабря 2023, 07:59
Фото: 1MI

В Тюмени оштрафовали двух перевозчиков за срывы рейсов

Управление автомобильных дорог обратилось в суд с целой серией заявлений, требуя наказать недобросовестных перевозчиков.
Сюжет
Автобус

Перевозчиков «Сибавтотранс» и «Авто-700» оштрафовали за ненадлежащее исполнение работ. Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области уточняет, что пути следования они нарушали в июне 2023 года.

В суд обратилось Управление автомобильных дорог. По решению суда с «Сибавтотранс» взыскали 2.7 тысячи рублей, а с «Авто-700» — 53.4 тысячи.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти запретили брать мигрантов на работу водителями такси и автобусов. Для них также установлено ограничение на занятия грузоперевозками.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автобус#Автобусы#Новости тюмени#Штраф#Безопасность на дорогах#Штрафы#Любовь Селезнева
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