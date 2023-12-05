Двух тюменских перевозчиков наказали за срывы рейсов

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Перевозчиков «Сибавтотранс» и «Авто-700» оштрафовали за ненадлежащее исполнение работ. Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области уточняет, что пути следования они нарушали в июне 2023 года.
В суд обратилось Управление автомобильных дорог. По решению суда с «Сибавтотранс» взыскали 2.7 тысячи рублей, а с «Авто-700» — 53.4 тысячи.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти запретили брать мигрантов на работу водителями такси и автобусов. Для них также установлено ограничение на занятия грузоперевозками.