Власти Тюмени рассказали, как будет работать общественный транспорт в морозы

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В администрации города отметили, что для бесперебойной работы общественного транспорта в морозные дни перевозчиками особое внимание уделяется гидравлическим системам автобусов, организуются ночные прогревы техники.
«В такую погоду рекомендуем пассажирам общественного транспорта Тюмени при планировании поездки заблаговременно пользоваться функцией прогноза прибытия в приложении „Тюменский транспорт“ или на сайте МКУ „Тюменьгортранс„“, — сказано в объявлении мэрии.
Также в приложении можно построить варианты проезда с пересадкой.
Напомним, уже ближайшей ночью на Тюмень обрушится сильнейший снегопад с метелью.