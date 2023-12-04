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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Власти Тюмени рассказали, как будет работать общественный транспорт в морозы

Власти Тюмени рассказали, как будет работать общественный транспорт в морозы

4 декабря 2023, 11:30
Фото: Midjourney
По прогнозам синоптиков, предстоящая рабочая неделя в Тюмени может выдаться аномально холодной — до минус 38С. Морозы продлятся до 12 декабря. Чтобы не мерзнуть на остановках, тюменцам советуют заранее посмотреть в приложении прогноз прибытия автобуса или маршрутки.
Фото: телеграм-канал администрации Тюмени

В администрации города отметили, что для бесперебойной работы общественного транспорта в морозные дни перевозчиками особое внимание уделяется гидравлическим системам автобусов, организуются ночные прогревы техники.

«В такую погоду рекомендуем пассажирам общественного транспорта Тюмени при планировании поездки заблаговременно пользоваться функцией прогноза прибытия в приложении „Тюменский транспорт“ или на сайте МКУ „Тюменьгортранс„“, — сказано в объявлении мэрии.

Также в приложении можно построить варианты проезда с пересадкой.

Напомним, уже ближайшей ночью на Тюмень обрушится сильнейший снегопад с метелью.

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#Транспорт#Ирина Швецова#Общественный транспорт#Погода#Городской транспорт#Морозы#Погодные условия
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