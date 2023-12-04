Власти Тюмени рассказали, как будет работать общественный транспорт в морозы

По прогнозам синоптиков, предстоящая рабочая неделя в Тюмени может выдаться аномально холодной — до минус 38С. Морозы продлятся до 12 декабря. Чтобы не мерзнуть на остановках, тюменцам советуют заранее посмотреть в приложении прогноз прибытия автобуса или маршрутки.

Сюжет Общественный транспорт