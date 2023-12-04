Владимир Путин впервые прибыл с визитом на выставку «Россия» на ВДНХ

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. В павильонах представлены все субъекты РФ. В мероприятиях участвуют федеральные органы исполнительной власти, ведущие корпорации и общественные организации, представляющие основные достижения России в промышленности, в сельскохозяйственной, транспортной и энергетической сферах, а также в строительстве, науке и культуре.