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Владимир Путин впервые прибыл с визитом на выставку «Россия» на ВДНХ

Владимир Путин впервые прибыл с визитом на выставку «Россия» на ВДНХ

4 декабря 2023, 14:42
Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин сегодня впервые посещает выставку «Россия», экспозиции которой открылись на ВДНХ 4 ноября.

Президент осматривает павильоны, в которых представлены достижения регионов Российской Федерации. Затем он вручит премию «Волонтер года». Награждение состоится в ходе форума «Мы вместе», участниками которого станут 10 тысяч волонтеров и активистов из более чем 40 стран.

Как сообщает ТАСС, со времен Советского Союза международная выставка-форум «Россия» является первым событием подобного масштаба. Задача выставки — продемонстрировать крупнейшие достижения РФ в различных сферах экономики и укрепить международное сотрудничество.

Свои павильоны на выставке открыли такие компании, как Сбер, ВЭБ.РФ, «Газпром», VK, «Роснефть» и «Сибур». Также для посетителей работают музеи ВДНХ и павильоны стран СНГ. В ходе форума проводятся и культурно-развлекательные мероприятия, действуют различные образовательные проекты и деловые программы.

29 марта текущего года президентом Владимиром Путиным был подписан указ о проведении международной выставки-форума «Россия» для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. В рамках данного документа было поручено сформировать оргкомитет выставки, председателем которого назначили Сергея Кириенко — первого заместителя главы администрации президента России.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. В павильонах представлены все субъекты РФ. В мероприятиях участвуют федеральные органы исполнительной власти, ведущие корпорации и общественные организации, представляющие основные достижения России в промышленности, в сельскохозяйственной, транспортной и энергетической сферах, а также в строительстве, науке и культуре.

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