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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Тюменец пытался разбудить пьяную сестру и ударил ее гантелей

В Тюменской области женщина получила от брата удар гантелей за крепкий сон

4 декабря 2023, 06:53
Фото: 1MI

Тюменец пытался разбудить пьяную сестру и ударил ее гантелей

В полицию Тобольска обратились медики: к ним в учреждение поступила 43-летняя женщина с ушибленной травмой лба. Она рассказала участковому, что выпивала в компании и уснула, а проснулась от удара трехкилограммовой гантелей по голове.

Пытался разбудить тюменку ее 50-летний брат. В отделе полиции он признал свою вину и объяснил свой поступок. По его словам, у него никак не получалось разбудить сестру, поэтому он схватился за спортинвентарь.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ему грозят до двух лет лишения свободы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области задержали мужчину, пытавшегося убить свою жену. Тюменец ударил супругу ножом несколько раз.

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