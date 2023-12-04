В Тюменской области женщина получила от брата удар гантелей за крепкий сон

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Пытался разбудить тюменку ее 50-летний брат. В отделе полиции он признал свою вину и объяснил свой поступок. По его словам, у него никак не получалось разбудить сестру, поэтому он схватился за спортинвентарь.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ему грозят до двух лет лишения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области задержали мужчину, пытавшегося убить свою жену. Тюменец ударил супругу ножом несколько раз.