В Тюменской области сегодня ожидается морозная погода и снег

В Ялуторовске сегодня синоптики также обещают пасмурную погоду и снег ближе к вечеру. В утреннее время температура воздуха составит -22-24 градуса, в дневное -16-17, в вечернее -13-14. Ветер 2-5 м/с, с порывами до 8 м/с.