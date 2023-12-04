В Тюменской области сегодня ожидается морозная погода и снег

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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В Тюмени в понедельник синоптики обещают пасмурную погоду, к вечеру начнется снег. Утром прогнозируются -21-23 градуса, днем -17-18, вечером -14-15. Ветер будет юго-восточным, 2-4 м/с.
В Тобольске погода также будет пасмурной, снег начнется ближе к ночи. Утром ожидаются -27 градусов, днем -21-23, вечером -20-21. Ветер будет юго-восточным, 2-4 м/с, с порывами до 7 м/с.
В Ялуторовске сегодня синоптики также обещают пасмурную погоду и снег ближе к вечеру. В утреннее время температура воздуха составит -22-24 градуса, в дневное -16-17, в вечернее -13-14. Ветер 2-5 м/с, с порывами до 8 м/с.
В Ишиме сегодня утром будет ясно, а днем и вечером — пасмурно, к ночи начнется сильный снег. Утром ожидаются -23-24 градуса, днем -18-19, вечером -14-17. Ветер 2-3 м/с, с порывами до 6 м/с.