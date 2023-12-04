В Тюмени реализуют пилотный проект «Светлый квартал»

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Чуть больше месяца назад городские власти и представитель акционеров «Корпорации СТС» (входит АО «СУЭНКО») Алексей Бобров договорились (https://t.me/kuharuk_ruslan/5608) о пилотном проекте по созданию современной системы уличного освещения.
1 декабря мэр города Тюмени Руслан Кухарук и директор СУЭНКО Данил Анучин поставили подписи на официальных документах.
«Соглашение с компанией СУЭНКО предусматривает возможность модернизации системы освещения нашего города, с заменой оборудования на более эффективное и энергосберегающее», — отметил глава Тюмени Руслан Кухарук.
Для проекта были выбраны две разные территории — один квартал в туристической «старой Тюмени» (улицы Семакова — Кирова — Хохрякова — Володарского), второй — в жилом районе с большой придомовой территорией (улицы Пермякова —Текстильная — Рижская).
«Система наружного освещения — визитная карточка города. Тюмень красивая и яркая, с современной инфраструктурой в новых районах и стандартным освещением в местах ранней застройки. Для проекта выбирали площадки, чтобы была заметна разница ДО-ПОСЛЕ реализации», — комментирует директор СУЭНКО Данил Анучин. «Мы плодотворно сотрудничаем с Администрацией Тюмени, реализуем ряд успешных проектов, один из них „Светлый квартал“. Рады, что наше сотрудничество приносит пользу не только тюменцам, но и гостям города, делая его более привлекательным и комфортным для жизни».
В рамках проекта заменят 75 шт. светильников и 10 существующих опор, лампы в консолях, смонтируют 12 дополнительных светильников и 5 приборов учета, установят 2 новые опоры.
Энергоэффективные светильники, выбранные для Светлых кварталов изготовлены в России, на собственном литейном производстве курганского предприятия «Курган-Свет». Светильники успешно работают при низких температурах, важно, что новые светильники потребляют на 38% меньше электроэнергии.
Отдельно создается цифровая модель сети наружного освещения Светлых кварталов на базе программного комплекса тюменского филиала СУЭНКО «СК-11» и геоинформационной системы NextGIS.
Работы в «Светлых кварталах» завершатся до 15 декабря 2023 года.
Дополнительно энергетики разработают и смонтируют архитектурно-художественную подсветку Знаменского кафедрального собора. Новую подсветку можно будет увидеть летом 2024 года.
Справка о компании:
«Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.
В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 41 тысячи км., на балансе находится почти 11 000 объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет более 198 тыс. у. е.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи км сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации.
Компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. В г. Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, в корпоративном парке 3 электромобиля.
Сейчас в СУЭНКО работает более 4500 человек