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Спрос на специалистов по инвестированию в Тюмени вырос на 157%

В Тюмени ищут специалистов по инвестированию. Спрос вырос на 157%

4 декабря 2023, 06:27
Фото: 1MI

Спрос на специалистов по инвестированию в Тюмени вырос на 157%

Число вакансий в отрасли «Стратегия, инвестиции, консалтинг» за год увеличилось на 157%. Также за последний год существенно возрос спрос на сотрудников сферы «Управление персоналом, тренинги» — на 83%.

На 62% выросло число вакансий для работников отрасли «Автомобильный бизнес», на 59% — «Туризм, гостиницы, рестораны». При этом на 11% за год упало количество предложений о работе в сфере «Медицина, фармацевтика», сообщили аналитики HeadHunter.

В целом в ноябре этого года в регионе было открыто на 41% больше вакансий, чем в ноябре 2022 года — 17,2 тысячи. Большая часть предложений о работе была размещена в отраслях «Рабочий персонал», «Продажи, обслуживание клиентов», «Производство, сервисное обслуживание».

«Год к году спрос на персонал вырос очень существенно, потребность рынка труда в новых кадрах сегодня крайне велика, причем относится это и к отдельным регионам, и к стране в целом», — отметила руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова.

Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюменской области за последнее полугодие в шесть раз вырос интерес к криптобиржам. По словам экспертов, рост спроса на цифровую валюту обусловлен нестабильностью рубля и ростом реальной прибыли рынка криптовалют.

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