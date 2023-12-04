В Тюмени ищут специалистов по инвестированию. Спрос вырос на 157%

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
На 62% выросло число вакансий для работников отрасли «Автомобильный бизнес», на 59% — «Туризм, гостиницы, рестораны». При этом на 11% за год упало количество предложений о работе в сфере «Медицина, фармацевтика», сообщили аналитики HeadHunter.
В целом в ноябре этого года в регионе было открыто на 41% больше вакансий, чем в ноябре 2022 года — 17,2 тысячи. Большая часть предложений о работе была размещена в отраслях «Рабочий персонал», «Продажи, обслуживание клиентов», «Производство, сервисное обслуживание».
«Год к году спрос на персонал вырос очень существенно, потребность рынка труда в новых кадрах сегодня крайне велика, причем относится это и к отдельным регионам, и к стране в целом», — отметила руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова.
Ранее «Наш Город» писал, что у жителей Тюменской области за последнее полугодие в шесть раз вырос интерес к криптобиржам. По словам экспертов, рост спроса на цифровую валюту обусловлен нестабильностью рубля и ростом реальной прибыли рынка криптовалют.