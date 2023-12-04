В Тюмени ищут специалистов по инвестированию. Спрос вырос на 157%

В целом в ноябре этого года в регионе было открыто на 41% больше вакансий, чем в ноябре 2022 года — 17,2 тысячи. Большая часть предложений о работе была размещена в отраслях «Рабочий персонал», «Продажи, обслуживание клиентов», «Производство, сервисное обслуживание».