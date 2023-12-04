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В больнице Тобольска ввели масочный режим

В тобольской больнице ввели ограничения из-за гриппа и ОРВИ

4 декабря 2023, 05:46
Фото: 1MI

В больнице Тобольска ввели масочный режим

В Тобольске в Областной больнице №3 ввели масочный режим. В медучреждении сообщили, что ограничительные меры введены в целях профилактики роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

С 4 декабря посещение пациентов запрещено. Единственное исключение — посещение тяжелобольных пациентов. Для этого необходимо предварительно договориться с заведующим отделением и заместителем главного врача по медицинской части.

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, в том числе и ношение масок — обязательно. При этом, уточнили в медучреждении, сохраняется возможность передавать вещи пациентам. Для этого их нужно отдать администратору на первом этаже.

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала этого года штат Бердюжской районной больницы пополнился на семь сотрудников. Некоторые из них устроились по программе «Земский фельдшер».

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#Общество#Тюменская область#Тобольск#Здоровье#Больницы#Карантин#Больные#Любовь Селезнева#Масочный режим
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