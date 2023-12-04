В тобольской больнице ввели ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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С 4 декабря посещение пациентов запрещено. Единственное исключение — посещение тяжелобольных пациентов. Для этого необходимо предварительно договориться с заведующим отделением и заместителем главного врача по медицинской части.
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, в том числе и ношение масок — обязательно. При этом, уточнили в медучреждении, сохраняется возможность передавать вещи пациентам. Для этого их нужно отдать администратору на первом этаже.
Ранее «Наш город» сообщал, что с начала этого года штат Бердюжской районной больницы пополнился на семь сотрудников. Некоторые из них устроились по программе «Земский фельдшер».