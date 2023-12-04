«Удобный и интересный формат». Мэр Тюмени проведет прямую линию в соцсетях

Он также призвал жителей не ждать прямого эфира, чтобы задать вопросы. В комментариях уже можно высказать наболевшее и попросить решить проблему. Этим, кстати, тюменцы активно пользуются. Главе города уже рассказали, например, о пробках, проблемах с транспортом, вырубленных ёлках, отключениях электроэнергии и многом другом.