«Удобный и интересный формат». Мэр Тюмени проведет прямую линию в соцсетях

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
— Убежден, что это удобный и интересный формат общения. Традиционно многие вопросы специалисты администрации города берут в работу и начинают отрабатывать до начала эфира, — отметил глава Тюмени.
Он также призвал жителей не ждать прямого эфира, чтобы задать вопросы. В комментариях уже можно высказать наболевшее и попросить решить проблему. Этим, кстати, тюменцы активно пользуются. Главе города уже рассказали, например, о пробках, проблемах с транспортом, вырубленных ёлках, отключениях электроэнергии и многом другом.
— 4 день подряд в СНТ «Русское поле» происходит отключение электроэнергии от 2х до 5 часов не однократно в течении суток, впереди нас ждёт неделя морозов! <…> До какой поры будет продолжаться это издевательство? Мы несколько лет подряд слышим что вопрос на контроле! — негодуют в комментариях тюменцы.
Напомним, на прошлой неделе «Наш город» подводил итоги прямого эфира губернатора Тюменской области Александра Моора. Тот, например, сообщил о строительстве новых больниц, школ и детских садов, отчитался о спасении Туры и признал нехватку учителей.