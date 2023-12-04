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Глава Тюмени Руслан Кухарук 8 декабря проведет прямую линию

«Удобный и интересный формат». Мэр Тюмени проведет прямую линию в соцсетях

4 декабря 2023, 10:09
Фото: 1MI

Глава Тюмени Руслан Кухарук 8 декабря проведет прямую линию

Глава Тюмени Руслан Кухарук ответит на вопросы жителей в прямом эфире. Он пройдет в пятницу, 8 декабря в 18:00, сообщил мэр в своих социальных сетях.
 — Убежден, что это удобный и интересный формат общения. Традиционно многие вопросы специалисты администрации города берут в работу и начинают отрабатывать до начала эфира, — отметил глава Тюмени.

Он также призвал жителей не ждать прямого эфира, чтобы задать вопросы. В комментариях уже можно высказать наболевшее и попросить решить проблему. Этим, кстати, тюменцы активно пользуются. Главе города уже рассказали, например, о пробках, проблемах с транспортом, вырубленных ёлках, отключениях электроэнергии и многом другом.

— 4 день подряд в СНТ «Русское поле» происходит отключение электроэнергии от 2х до 5 часов не однократно в течении суток, впереди нас ждёт неделя морозов! <…> До какой поры будет продолжаться это издевательство? Мы несколько лет подряд слышим что вопрос на контроле! — негодуют в комментариях тюменцы.

Напомним, на прошлой неделе «Наш город» подводил итоги прямого эфира губернатора Тюменской области Александра Моора. Тот, например, сообщил о строительстве новых больниц, школ и детских садов, отчитался о спасении Туры и признал нехватку учителей.

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#Общество#Тюмень#Касается каждого#Администрация#Социальные сети#Вопросы#Проблемы#Прямая линия#Мэр#Инна Доровская
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