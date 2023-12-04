Тюменское фармпредприятие выпускает более наименований лекарственных препаратов

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
По данным Информцентра правительства Тюменской области, в 2022 и 2023 годах на предприятии запустили в общей сложности семь новых производственных линий.
Производство рентгеноконтрастных препаратов за период с первого полугодия 2022 года по первое полугодие 2023 года увеличилось более чем в 5 раз, гормональных препаратов — более чем в 6 раз.
Общий объем инвестиций в создание и развитие предприятия уже превысил 5 млрд рублей, в настоящее время здесь трудятся порядка 860 человек.
«В течение 2024 года планируем ввести в строй новый Центр разработки и внедрения технологий. Реализуем проект по созданию третьей очереди производства высокотехнологичных препаратов пролонгрированного действия. Мы благодарны Губернатору, Правительству и Инвестиционному агентству Тюменской области за профессиональную поддержку. В частности, такая региональная мера, как компенсация затрат на первый взнос по лизингу помогает нам реконструировать и модернизировать действующие цеха, а также внедрять в производство новые препараты», — цитирует агентство гендиректора «Фармасинтез-Тюмень» Владимира Кисиленко.
Напомним, что в регионе уже 10 лет работает фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», учрежденный правительством Тюменской области с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей. Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.
Также в 2023 году по поручению губернатора Тюменской области Фонд микрофинансирования запустил новую программу — «Инвестиционные займы». По ней срок кредитования может быть увеличен на пять лет. Новыми условиями воспользовались уже 22 заёмщика, общая сума выданных им кредитов составляет 53 млн рублей.