Тюменская область останется без телевидения и радио

5 декабря возможны перебои в вещании на РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» в Викуловском районе, 7 декабря — РТРС-1 и РТРС-2 в Аромашевском районе, 12 декабря — РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» в Сорокинском районе, 20 декабря — перебои в вещании «Комсомольской правды» в Тюмени.