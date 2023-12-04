Тюменская область останется без телевидения и радио

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В информационном центре правительства Тюменской области рассказали, в каких районах возможны перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания.
5 декабря возможны перебои в вещании на РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» в Викуловском районе, 7 декабря — РТРС-1 и РТРС-2 в Аромашевском районе, 12 декабря — РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» в Сорокинском районе, 20 декабря — перебои в вещании «Комсомольской правды» в Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор Александр Моор объяснил, почему в тюменских СНТ бывают сбои электроснабжения. Он объяснил, в чем заключается проблема и как ее нужно решать.