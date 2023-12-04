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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

В Тюменской области будут перерывы в телерадиовещании

Тюменская область останется без телевидения и радио

4 декабря 2023, 07:18
Фото: 1MI

В Тюменской области будут перерывы в телерадиовещании

Жители некоторых районов Тюменской области временно останутся без телевидения и радио. С 5 по 20 декабря на радиотелевизионных станциях будут проводиться профилактические работы.

В информационном центре правительства Тюменской области рассказали, в каких районах возможны перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области / Телеграм

5 декабря возможны перебои в вещании на РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» в Викуловском районе, 7 декабря — РТРС-1 и РТРС-2 в Аромашевском районе, 12 декабря — РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» в Сорокинском районе, 20 декабря — перебои в вещании «Комсомольской правды» в Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор Александр Моор объяснил, почему в тюменских СНТ бывают сбои электроснабжения. Он объяснил, в чем заключается проблема и как ее нужно решать.

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