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Стали известны победители политической премии «Гамбургский счет» 2023 года

Стали известны победители политической премии «Гамбургский счет» 2023 года

4 декабря 2023, 15:18
Фото: Пресс-служба РАСО
Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО) были названы победители конкурса политической премии «Гамбургский счет» за 2023 год.

Издание 56orb.ru информирует, что политическая премия «Гамбургский счет» была учреждена в 2016 году. В конкурсе участвуют политики, партии, политические группы и кандидаты, которые продемонстрировали эффективность, технологичность и креативность в ходе политических кампаний и демократических процедур.

Уже второй раз в истории премии в номинации «Мэр года» победили сразу два кандидата: глава крупного города Иркутска Руслан Болотов и мэр небольшого города Сысерти Свердловской области Дмитрий Нисковских.

По словам президента Российской ассоциации по связям с общественностью Евгения Минченко, Руслан Болотов смог разрешить ряд казавшихся нерешаемыми элитных конфликтов и первый раз за длительный период времени обеспечил доминирование партии «Единая Россия» на выборах в законодательное собрание Иркутской области. А Дмитрий Нисковских продемонстрировал яркий коммуникативный стиль и предложил креативные решения для привлечения внимания к своему небольшому городу.

Лучшей муниципальной кампанией от партии «Единая Россия» признаны выборы в городской совет депутатов Красноярска. КПРФ провела лучшую муниципальную кампанию на выборах в совет депутатов Абакана. Партия «Зеленые» получила награду за лучшую кампанию среди непарламентских партий на выборах в городской совет Красноярска.

Евгений Минченко отметил, что лидером в номинации «Политик года» стал «НейроЖириновский», конкурентом которого был глава Москвы Сергей Собянин. И это символично, учитывая тот факт, что в прошлом году Владимира Вольфовича посмертно признали политиком года. Минченко добавил, что, возможно, такой результат является инерцией его харизмы, обаяния и идей, которые до сих пор помогают партии Жириновского.

Лучшая кампания врио губернатора у главы Красноярского края Михаила Котюкова. Лучшей кампанией действующего губернатора от «Единой России» стала работа губернатора Московской области Андрея Воробьева. Губернатор Орловской области Андрей Клычков из КПРФ стал победителем в номинации «Лучшая кампания действующего губернатора от оппозиционной партии».

В голосовании принимали участие более ста профессиональных политических консультантов, политтехнологов и политических юристов, которые являются членами комитета по политтехнологиям РАСО. Вручение премии прошло в рамках форума «Дни PR — 2023». Медиахолдинг 1MI был информационным партнером мероприятия.

#Общество
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