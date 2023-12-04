Стали известны победители политической премии «Гамбургский счет» 2023 года

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Издание 56orb.ru информирует, что политическая премия «Гамбургский счет» была учреждена в 2016 году. В конкурсе участвуют политики, партии, политические группы и кандидаты, которые продемонстрировали эффективность, технологичность и креативность в ходе политических кампаний и демократических процедур.
Уже второй раз в истории премии в номинации «Мэр года» победили сразу два кандидата: глава крупного города Иркутска Руслан Болотов и мэр небольшого города Сысерти Свердловской области Дмитрий Нисковских.
По словам президента Российской ассоциации по связям с общественностью Евгения Минченко, Руслан Болотов смог разрешить ряд казавшихся нерешаемыми элитных конфликтов и первый раз за длительный период времени обеспечил доминирование партии «Единая Россия» на выборах в законодательное собрание Иркутской области. А Дмитрий Нисковских продемонстрировал яркий коммуникативный стиль и предложил креативные решения для привлечения внимания к своему небольшому городу.
Лучшей муниципальной кампанией от партии «Единая Россия» признаны выборы в городской совет депутатов Красноярска. КПРФ провела лучшую муниципальную кампанию на выборах в совет депутатов Абакана. Партия «Зеленые» получила награду за лучшую кампанию среди непарламентских партий на выборах в городской совет Красноярска.
Евгений Минченко отметил, что лидером в номинации «Политик года» стал «НейроЖириновский», конкурентом которого был глава Москвы Сергей Собянин. И это символично, учитывая тот факт, что в прошлом году Владимира Вольфовича посмертно признали политиком года. Минченко добавил, что, возможно, такой результат является инерцией его харизмы, обаяния и идей, которые до сих пор помогают партии Жириновского.
Лучшая кампания врио губернатора у главы Красноярского края Михаила Котюкова. Лучшей кампанией действующего губернатора от «Единой России» стала работа губернатора Московской области Андрея Воробьева. Губернатор Орловской области Андрей Клычков из КПРФ стал победителем в номинации «Лучшая кампания действующего губернатора от оппозиционной партии».
В голосовании принимали участие более ста профессиональных политических консультантов, политтехнологов и политических юристов, которые являются членами комитета по политтехнологиям РАСО. Вручение премии прошло в рамках форума «Дни PR — 2023». Медиахолдинг 1MI был информационным партнером мероприятия.