Стали известны победители политической премии «Гамбургский счет» 2023 года

Евгений Минченко отметил, что лидером в номинации «Политик года» стал «НейроЖириновский», конкурентом которого был глава Москвы Сергей Собянин. И это символично, учитывая тот факт, что в прошлом году Владимира Вольфовича посмертно признали политиком года. Минченко добавил, что, возможно, такой результат является инерцией его харизмы, обаяния и идей, которые до сих пор помогают партии Жириновского.